Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Flo e Katie sono ancora in sala operatoria. Tutti sono in trepidante attesa di scoprire come sia andato l'intervento. Grandi sorprese attendono le sorelle Logan, soprattutto Brooke.

Beautiful Anticipazioni: La famiglia attende con ansia l'uscita di Katie dalla Sala operatoria

Katie e Flo sono sotto i ferri, la famiglia Logan si prepara a lunghe ore di attesa, sono tutti in ansia per Katie, ma il loro pensiero va anche al donatore e si rammaricano di non poterlo ringraziare. Katie prima di entrare il sala operatoria era un po' preoccupata: l'intervento potrebbe non andare come sperato e soprattutto il suo corpo potrebbe rigettare l'organo. Anche Flo aveva un po' di timore, ma ora che la anestesia ha tatto effetto e sono entrambe prive di conoscenza, in ansia sono solo parenti e amici: Brooke, Donna, Ridge e Bill da una parte e Shuana, l'unica che per ora sa del gesto di Flo, dall'altra

Beautiful Anticipazioni: Katie chiede di conoscere il donatore

Anticipazioni rivelano che l'operazione andrà bene, i fan possono dunque tirare un sospiro di sollievo, altri spoiler meno rassicuranti ci raccontano invece delle reazioni di fronte alla scoperta dell'identità del donatore. Dopo l'intervento infatti, Katie insisterà per conoscere l'autore di questo generoso gesto mentre Shauna, nell'altra stanza, tenterà di convincere la figlia a mostrarsi alle Logan. La Fulton ha le idee chiare: vuole che venga riammessa in famiglia. E Alla fine riuscirà a persuaderla.

Una sconvolgente scoperta per Brooke, nella Puntata di Beautiful del 23 dicembre 2020

La Dottoressa Davis accetterà infatti di presentare a Katie il suo angelo e informerà tutti che un inserviente lo sta portando nella sua stanza. Brooke sarà furiosa e non riuscirà proprio a capacitarsi che Flo abbia salvato la vita a sua sorella. Per lei questo non cancellerà le colpe delle Fulton. Shauna e Brooke saranno di nuovo una contro l'altra. Ma Katie non reagirà allo stesso modo... per la minore delle Logan, per Donna e Bill, Flo meriterà il perdono!

