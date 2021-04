Beautiful Anticipazioni 23 Aprile 2021: Liam dimentica Hope e bacia Steffy!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 23 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, nonostante la recente dichiarazione di affetto da parte di Liam, Steffy decide di confessare, ma poi lui la bacia e tutto cambia...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, mentre Thomas cerca di stringere il legame con Hope, a sorpresa Liam bacia Steffy. Sally incontra Wyatt e lui si accorge che qualcosa la turba.

Beautiful Anticipazioni: Liam dice Steffy di essere felice accanto a lei!

Dopo la sfuriata di Brooke, Steffy è molto giù e decisamente in crisi, sa che crollerà da un momento all'altro, ma poi Liam le dice una cosa che la spingerà a tenere la bocca chiusa: "io sono felice qui con te e la piccola Kelly". Lo Spencer è sincero, forse è arrivato a questa affermazione grazie ad una terribile menzogna, ma quello che ha detto lo sente veramente, nel profondo. Steffy desiderava una dichiarazione di questo tipo ormai da molto tempo, suo fratello aveva ragione: grazie a quel bacio lei è finalmente riuscita a riprendersi Liam. Ma credete davvero che Steffy lascerà Hope in balia di Thomas e si accontenterà di essere la seconda scelta di Liam?

Liam bacia Steffy, nella Puntata di Beautiful del 23 aprile 2021

In realtà Steffy continua a essere combattuta, quelle di Liam sono parole bellissime, ma in fondo fanno trasparire solo affetto. La Forrester prova qualcosa di più forte e profondo per l'ex e teme di non potersi accontentare. Proprio per questo deciderà di mettere fine una volta per tutte a questa farsa, ammettendo finalmente il suo errore. Ma un inaspettato gesto di Liam le farà, ancora una volta, cambiare idea. Se la dolce dichiarazione di Liam aveva fatto emergere prepotente il senso di colpa, un inaspettato e passionale bacio, cancellerà ogni dubbio: Liam è ancora attratto da lei e non importa come i due si siano ritrovati, ciò che conta è che alla fina abbia scelto Lei.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt nota che Sally è turbata

Mentre Steffy progetta i suo futuro con Liam, Thomas può indisturbato portare avanti il suo piano: riprendersi Hope. Grazie alla storia con Zoe è riuscito ad ottenere nuova fiducia da parte della ragazza, inoltre, ad unirli c'è Douglas. La Logan infatti, pentita della scelta che stava per compiere - rinunciare a Douglas per Liam - si dedicherà completamente al piccolo, avvicinandosi molto anche al padre. Nel frattempo un altro Spencer si troverà conteso tra due donne, stiamo parlando ovviamente di Wyatt. Il ragazzo, preoccupato per Sally, ha chiesto a Flo di andarci piano. Effettivamente, si renderà presto conto di aver fatto la scelta migliore: in occasione di un incontro con la Spectra, noterà un profondo turbamento.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 aprile 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.