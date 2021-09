Beautiful Anticipazioni 22 settembre 2021: Steffy racconta a Finn gioie e dolori della sua vita!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Steffy si fida di Finn ed è sinceramente coinvolta dal dottore, è per questo che decide di raccontargli un po' della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Finn cede e prescrive a Steffy nuovi farmaci

Dopo aver assistito allo scontro tra Steffy e Brooke e aver ascoltato le accuse della matrigna nei confronti della Forrester, il medico ha iniziato ad intuire quelli gravi problematiche affiggano Steffy e anche la loro probabile causa: una dipendenza da farmaci! Di fronte però alle preghiere della ragazza, pronta a negare di aver sviluppato alcuna dipendenza, e seriamente afflitta da lancinanti dolori alle ossa, il dottore finirà per cedere ancora una volta, prescrivendole nuovi antidolorifici.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sta approfittando dell'interesse di Finn?

Finn, infatuato di Steffy, è andato presto oltre il rapporto professionale, tra i due si è creata un'evidente complicità che ha spinto familiari e amici della Forrester a sospettare un eventuale coinvolgimento emotivo tra medico e paziente. Effettivamente l'interesse di Finn è palese, i dubbi si concentrano principalmente su Steffy: la Forrester sarà altrettanto presa dal giovane, oppure starà solo approfittando di lui per ottenere le prescrizioni necessarie per appagare il bisogno di antidolorifici?

Steffy si confida con Finn, cancellando ogni dubbio sul suo coinvolgimento! Nella Puntata di Beautiful del 22 settembre 2021

L'appassionata confessione di Steffy e il racconto sincero che seguirà alla richiesta di una nuova prescrizione, cancellerà ogni dubbio, anche nei telespettatori più sospettosi: la Forrester non sta fingendo un interesse per Finn, spinta dal desiderio di farsi prescrivere nuovi farmaci, la ragazza è realmente pronta ad aprire il suo cuore a questo giovane. Finn è una ragazzo gentile e premuroso e Steffy ha bisogno di un volto amico, di attenzioni sincere, è per questo che inizierà a raccontare al dottore gioie e dolori della sua vita. Steffy si fida di Finn ed è anche francamente coinvolta. La ragazza gli racconta un po' della sua vita e gli spiega quale rapporto la lega a Hope e a sua madre. Il medico continua ad assicurare alla Forrester il suo appoggio e sembra che tra i due le cose stiano prendendo una piega romantica. Intanto Hope raggiunge Liam da Bill. La Logan è molto preoccupata per la sua sorellastra dopo che quest'ultima ha avuto una reazione violenta e aggressiva contro di lei. Ne parla quindi con suo marito, anche lui molto in ansia per la sua ex moglie e madre di sua figlia Kelly.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.