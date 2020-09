Beautiful Anticipazioni 22 settembre 2020: Douglas rivela a Hope che Beth è viva...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata del 22 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Douglas rivela a Hope e Liam che la loro bambina è viva!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful, per la puntata di martedì 22 settembre 2020. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Hope e Thomas accompagnano Douglas da Steffy e Liam prima di partire per la loro luna di miele. Il bambino, rimasto momentaneamente da solo con Liam e Hope, racconta ai due che Beth è viva. Come reagirà la Logan?

Anticipazioni Beautiful: Douglas scopre che Beth è viva

La verità prima o poi doveva venire a galla. Douglas ha scoperto che Beth è viva e non vede l'ora di informare Hope. Thomas ha comprato il silenzio del bambino, intimandogli di non rivelare a nessuno quello che ha sentito. Si tratta di un errore, ha capito male e Beth non è di certo la piccola Phoebe, come gli è parso di sentire. Il bambino è però convinto del contrario e finge di stare al gioco di suo padre. In realtà è pronto a utilizzare la prima occasione utile per informare la sua nuova mamma.

Douglas rivela a Hope che Beth è viva in questa puntata di Beautiful del 22 settembre 2020

E l'occasione si presenta quando il piccolo viene accompagnato a casa di Steffy, per passare qualche giorno con lei e Liam mentre suo padre e Hope sono in luna di miele. Il bambino, approfittando della momentanea assenza di Thomas a controllarlo, rivela a Hope e Liam che la loro Beth è viva. I due ex coniugi Spencer spalancano gli occhi ma mentre lo Spencer sembra dare peso alle parole di Douglas, la Logan sembra non darci peso, anzi è visibilmente infastidita!

Beautiful Anticipazioni: Hope lascerà Thomas?

Douglas non ha saputo resistere e ha rivelato a Hope la verità su Beth. C'è però da chiedersi se ora la Logan deciderà di andare in fondo alla faccenda o se lascerà correre, pensando che si tratti solo di una bambinata. Di certo vedremo un Thomas più che mai determinato a consumare il suo matrimonio con sua moglie e deciso a non farsi mettere i bastoni tra le ruote da nessuno. Chi l'avrà vinta?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.