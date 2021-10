Beautiful Anticipazioni 22 ottobre 2021: Finn e Liam uniti per Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 22 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame ci rivelano che Finn da fiducia a Liam e accetta di accompagnarlo a parlare con Steffy nella speranza di aiutarla a risolvere i suoi problemi.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Finn e Liam decidono di andare a parlare con Steffy insieme. Nel frattempo, Ridge assiste la figlia e non la lascia mai sola, nella speranza di aiutarla a disintossicarsi.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Liam vogliono aiutare Steffy

Thomas, riavvicinatosi di recente a Zoe, le rivela della guerra di Steffy contro Hope e Liam, sottolineando come la poverina sia purtroppo dipendente da forti analgesici che la fanno sragionare. Nessuna comprensione sarà ovviamente riservata alla Logan e allo Spencer, accusati di essersi comportati in maniera crudele ed egoista nei confronti della povera sorella. Nonostante quello che Thomas va sbandierando ai quattro venti però, Hope e Liam faranno un gesto importante, dimostrando di non essere affatto due cinici approfittatori. La coppia infatti, è sinceramente preoccupata, non solo per la bambina, ma anche per sua madre. Seffy è vittima di una grave dipendenza da oppiacei che non le permette più di badare a se stessa e di prendersi cura di sua figlia, deve dunque essere aiutata...

Beautiful Anticipazioni: Liam e Hope parlano a Finn della dipendenza di Steffy

Quando Liam ha scoperto del tenero rapporto tra Steffy e il suo dottore, non l'ha presa bene, forse perché un po' geloso o magari solo convinto della sconvenienza della relazione, al contrario Hope, ha accolto con favore l'idea di un nuovo fidanzato per Steffy. Ora comunque, sono entrambi d'accordo: Finn è l'unico che può salvare il cuore e l'anima di Steffy. E' per questo che si rivolgeranno a lui rivelandogli dei gravi problemi della ragazza. John non è solo un uomo innamorato, è prima di tutto un dottore, capace di aiutare la Forrester ormai distrutta dalla dipendenza.

Finn accetta di accompagnare Liam da Steffy per parlare con lei, nella Puntata di Beautiful del 22 ottobre 2021

Finn sospetta un abuso di farmaci ormai da diverse settimane, ha cercato di mettere un freno a Steffy prescrivendole antidolorifici più blandi, e si è messo a disposizione per aiutarla e supportarla: ha ascoltato la sua storia, comprendendo l'origine di molte delle sue insicurezze, partendo dal travagliato rapporto con Liam e dell'incessante competizione con la sorellastra. Insomma, Finn ormai conosce Steffy nel profondo, forse meglio della stessa famiglia. Certo, dopo le parole della ragazza e l'interrogatorio subito da Liam qualche tempo prima, è difficile fidarsi di quel ex un po' troppo ingombrante, eppure, sia lui che Hope sembrano convincerlo: i due sono sinceramente preoccupati! E' per questo che Finn deciderà di accompagnare lo Spencer da Steffy per parlare con lei. Nel frattempo la ragazza, è tenuta sotto stretta osservazione da suo padre...

