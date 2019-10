Beautiful Anticipazioni 22 ottobre 2019: Torna la pace tra Hope e Steffy

Anticipazioni TV

Steffy chiede a Hope di seppellire l'ascia di guerra e di tornare a essere sorelle. Bill promette a Will di non lasciarlo mai più.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 22 ottobre 2019, mentre Bill ringrazia Katie per averle restituito i suoi diritti di padre, Steffy chiede a Hope di seppellire l'ascia di guerra e di tornare a essere le affettuose sorelle che erano una volta. Vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope e Steffy fanno pace in questa puntata di Beautiful del 22 ottobre 2019

Dopo lunghi litigi per amore e per la carriera, il rapporto tra Hope e Steffy è destinato a migliorare. Le due donne sembrano infatti riuscire finalmente a ritrovare la sintonia, merito soprattutto della bella Forrester. Steffy ha infatti capito di riuscire a vivere senza Liam, anche se ammette di sentire la mancanza di suo marito accanto a lei e alla piccola Kelly. Il successo della sfilata della Intimates, le ha dato la forza necessaria per affrontare la sorellastra e per chiederle di seppellire l'ascia di guerra. Pace è finalmente fatta per le due ragazze, accomunate non solo dalla stessa famiglia ma dall'amore in comune per il più anziano dei fratelli Spencer. Questo idillio durerà?

Bill promette a Will di non abbandonarlo mai più in Beautiful

Katie ha restituito a Bill i suoi diritti di padre e finalmente lo Spencer può riabbracciare suo figlio, senza barriere legali. Non ci saranno infatti più orari e giorni per stare con lui ma ogni volta che vorrà potrà vederlo. Per il magnate è una grande vittoria, ottenuta – ne è convinto – grazie a Brooke. La sorella maggiore Logan ha infatti fatto in modo che Katie scoprisse gli inganni di Ridge e che fosse spinta a rivedere la sua posizione riguardo la custodia del bambino. Bill promette alla sua ex moglie di essere un uomo migliore e a Will, assicura che ricostruirà la loro famiglia.

