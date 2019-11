Beautiful Anticipazioni 22 novembre 2019: Hope è sconvolta! Steffy ha intenzione di...

Anticipazioni TV

Steffy vuole adottare una sorellina per Kelly ed è per questo che non accetterà che Taylor venga cacciata dalla sua casa.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 22 novembre 2019, Steffy rivela a Hope di aver bisogno di sua madre in casa per una ragione molto importante. Ha infatti intenzione di adottare una bambina, per dare una sorellina a Kelly. Scopriamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Steffy sconvolge Hope: vuole adottare una bambina in questa puntata di Beautiful del 22 novembre 2019

Alla casa sulla scogliera, Hope non molla la presa su Steffy. Le due ragazze continuano a discutere su Taylor e il discorso sembra destinato a non esaurirsi in fretta. La Logan è molto in ansia per il futuro della sua famiglia e teme di non ricevere il giusto supporto di suo marito Liam, in questa missione anti – Taylor. Continua a dire che la Hayes debba lasciare casa di Steffy e prendere un appartamento a Santa Monica ma la bella Forrester ribadisce di non essere disposta a privarsi di sua madre, ora che l'ha ritrovata e ora che ha intenzione di adottare una sorellina per Kelly.

Beautiful: Liam difende Steffy

Hope è sconvolta dalla notizia dell'adozione di una sorellina per Kelly. Liam arriva nella sua vecchia casa e cerca di calmare gli animi delle due ragazze. Il giovane rassicura la moglie: è convinto che Taylor non sia una minaccia e che Steffy abbia ragione a volerla vicino a lei. La Forrester apre il suo cuore e confessa di volere solo che la loro famiglia sia unita per il bene delle bambine. Questo vuol dire anche avere sua madre accanto. Purtroppo è però costretta a partecipare alla cena di Natale a casa di Eric da sola.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.