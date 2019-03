Beautiful Anticipazioni 22 marzo 2019: Xander nuovo stagista della Forrester

Nella puntata di Beautiful di venerdì 22 marzo 2019, alla Forrester Creation arriva Xander, il cugino di Maya, che viene assunto come stagista e che sembra interessarsi subito a Emma. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Alla Forrester Creations arrivano dei nuovi stagisti. Tra questi c'è Xander, il cugino di Maya, felice di cominciare a lavorare nella prestigiosa casa di moda di cui sui cugina è la modella di punta.

Xander nuovo stagista in questa puntata di Beautiful del 22 marzo 2019

La famiglia Avant è felice per l'arrivo di Xander. Julius e Vivenne accolgono il loro nipote con entusiasmo e il ragazzo è pronto a iniziare il suo nuovo lavoro. Si occuperà dell'anteprima di Hope for the Future, la nuova collezione della giovane Logan, tornata subito a lavoro dopo l'annullamento del suo matrimonio. Maya è emozionata per lui ma nello stesso tempo non può nascondere una certa preoccupazione. Xander sembra infatti voler mentire sulle sue origini britanniche e dichiara di voler mascherare il suo accento per tutto il tempo in cui starà in America. La Avant però potrebbe tirare un sospiro di sollievo. Il vivo interesse che il cugino manifesta subito per Emma - anche lei nuova stagista - fa sperare che tutti i suoi problemi passati possano essere cancellati da un nuovo amore. Ma cosa sarà successo al nuovo arrivato?

Katie si consola

Katie e Wyatt si sono lasciati per via del piccolo Will, figlio della Logan ma soprattutto fratellastro dello Spencer. Sebbene inizialmente questo non costituisse un problema, i due hanno capito di essere stati egoisti nei confronti del piccolo e che Wyatt – in quanto fratello di Will – non potrebbe mai essere il suo patrigno. A consolare Katie ci pensa Thorne, con cui la donna ha già avuto una dolce liaison.

