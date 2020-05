Beautiful Anticipazioni 22 maggio 2020: Thomas VS Liam, "Tu e Hope non siete una famiglia"

Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni puntata del 22 maggio 2020, ecco cosa succede nelle Trame dell'episodio di domani: Liam scopre che Thomas vuole conquistare Hope e decide di affrontarlo.

Le Anticipazioni di Beautiful di domani – venerdì 22 maggio 2020 – ci rivelano che Liam farà ritorno a Los Angeles da Parigi. Il ragazzo scoprirà, con suo immenso stupore, che durante la sua assenza Thomas ha giocato sporco e ora Hope è attanagliata dai dubbi. Il ragazzo, furioso, affronta il Forrester e lo accusa di aver manipolato sua moglie approfittando del suo viaggio in Francia. Decide così di affrontarlo per rimetterlo al suo posto. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Liam torna da Parigi in Beautiful Anticipazioni del 22 maggio 2020

Il ritorno a casa di Liam nasconde delle insidie inaspettate. Il ragazzo scopre, con stupore, che durante la sua assenza Thomas ha cercato di conquistare il cuore di Hope e ha giocato sporco. A informarlo del pericolo che sta correndo, è suo fratello Wyatt. Il ragazzo gli racconta quanto gli ha rivelato Sally prima di lasciarsi e mette in guardia il fratello dai piani malvagi del Forrester. Liam decide di correre subito ai ripari e giura a se stesso che non permetterà a nessuno di separarlo da sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Thomas non demorde, Hope sarà sua

Alla Forrester Creations, Thomas affila le lame dei suoi coltelli. Dopo aver baciato Hope e averle chiesto di fare da mamma al suo bambino, il ragazzo vuole passare sempre più tempo con lei. Per questo usa qualsiasi scusa in suo possesso per convincere la ragazza a non tornare a casa ma a cenare con lui e Douglas. Thomas ha capito di aver fatto breccia nel cuore della Logan e di aver fatto leva sul suo desiderio di diventare madre. Un gioco sporco che si sta rivelando vincente. Peccato per l'arrivo di Liam.

Beautiful Anticipazioni: Liam contro Thomas

Prima che Hope possa rispondere all'invito di Thomas, Liam fa il suo ingresso nello studio della Forrester Creations. Il ragazzo è visibilmente irritato e abbraccia sua moglie con fare molto possessivo. Thomas intuisce che Liam abbia saputo del suo piano e che Wyatt – avvertito a sua volta da Sally – gli abbia raccontato tutto. E in effetti è proprio così. Lo Spencer si rivolge furente al Forrester, accusandolo di aver tentato di rompere un matrimonio e di aver approfittato di una famiglia in lutto. Thomas affonda il colpa e ricorda al suo rivale che la sua famiglia è a Parigi non a Los Angeles e che lui e Hope sono solo una coppia. Il primogenito di Bill non ci vede più dalla rabbia e ordina al Forrester di smetterla immediatamente.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 23 maggio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.