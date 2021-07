Beautiful Anticipazioni 22 luglio 2021: Sally sequestra Flo e seduce Wyatt!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, Sally, con la complicità della dottoressa Escobar, tiene prigioniera Flo per agire indisturbata e concepire un figlio con Wyatt, cementando così la loro unione.

Beautiful Anticipazioni: Penny Escobar mette ko Flo

L'epilogo dell'infuocato scontro tra Flo e Sally è stato segnato dall'intervento della dottoressa Escobar che, intimorita al pensiero di vedere compromessa la propria immagine in seguito alle rivelazioni della Fulton, l'ha messa ko sferrandole un violento colpo alla testa. La bionda dal viso angelico è stesa a terra, svenuta, Sally è sconcertata, ma anche la dottoressa è sotto shock per ciò che ha fatto. Le due provano a confrontarsi, nel tentativo di mettersi d'accordo su come procedere. Anzitutto, decidono di spostare il corpo di Flo e portarlo via dall'appartamento in cui è avvenuta la discussione, quello dello Spencer...

Beautiful Anticipazioni: la Spectra e la Escobar in rotta di collisione!

Anticipazioni rivelano che in seguito a questo drammatico episodio, la Spectra e la sua complice, faticheranno a trovare un punto d'incontro. Infatti, mentre la stilista non sarà intenzionata a confessare la verità a Wyatt, la dottoressa, pur consapevole delle possibili conseguenze del suo crimine, continuerà ad insistere affinché la verità venga fuori e questa storia finisca. A vincerla sarà però proprio la machiavellica stilista, pronta a ricattare l'alleata per permettere di continuare a portare avanti il suo piano. Ma quali sono i punti principali di questo progetto distruttivo?

Il piano di Sally: tenere prigioniera Flo per agire indisturbata e concepire un figlio con Wyatt! Nella Puntata di Beautiful del 22 luglio 2021

Dopo aver spostato il corpo inerme della povera Flo, Sally deciderà di tenerela prigioniera, legata per giorni ad un termosifone. Nel frattempo sedurrà indisturbata l'amato con lo scopo di farsi mettere incinta prima possibile! Tutto sembrerà filare liscio come l'olio per la Spectra, eppure, anticipazioni provenienti dall'America, rivelano che qualcosa andrà storto: Wyatt inizierà presto a nutrire dei sospetti che spingeranno la Spectra ad affrettare le "manovre" e a compiere un passo falso!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 luglio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.