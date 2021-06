Beautiful Anticipazioni 22 giugno 2021: Ridge prende a pugni Bill

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, quando viene mostrato il video del bacio tra Bill e Brooke, succede un disastro: Ridge sferra un pugno in faccia a Bill e chiude in malo modo la relazione con Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Bill e Brooke accusano Quinn

E' sera e gli invitati iniziano ad arrivare, Ridge è impegnato a far ripartire la cornice che ha improvvisamente smesso di funzionare. Quinn varca la soglia sotto il braccio di Eric e vede Bill e la Logan confabulare mentre il povero Ridge è accovacciato sul marchingegno intento a rimetterlo a posto. Si scalda con una battuta ai due amanti "abbiamo interrotto qualcosa?", quando sente Ridge esultare, la cornice ha ripreso a funzionare. Brooke, inorridita, si affretta a dire al marito "devo parlarti", ma è troppo tardi... Le immagini del bacio scorrono sotto gli occhi di Katie e Ridge, entrambi furiosi. Brooke e Bill provano a spiegare inutilmente quanto accaduto, poi lo Spencer accusa Quinn. Ma la designer ammette senza problemi di aver caricato il video, decisa a rivelare a tutti la verità sulla Logan. Poi si premura di far sapere a Ridge che Shauna non era d'accordo, anzi, decisa a non ferire ne lui ne Katie ha scelto di lasciare Los Angeles...

Ridge prende a pugni Bill, nella Puntata di Beautiful del 22 giugno 2021

Ridge, furioso, non riesce più a trattenersi, e così segue l'istinto, sferrando un pugno in faccia a Bill. Nella stanza scende il gelo, nessuno - tranne Brooke - interviene per difendere Bill. Katie guarda il marito con disprezzo. Mentre Bill, dolorante, si allontana dal nemico, Brooke cerca ancora una volta di spiegare, ma Quinn incalza Ridge: "lasciala e corri a fermare Shauna. Lei ti ama davvero".

Beautiful Anticipazioni: Ridge correrà da Shauna

Katie deciderà di prendersi un periodo di riflessione, lontana da Bill ma soprattutto da Brooke che fatica a perdonare, nonostante l'insistenza di Donna, Ridge correrà da Shauna. Già, quell'avversaria in amore, fin troppo sottovalutata sembra aver vinto la guerra. Quinn non può che esserne felice, ma dinnanzi al marito, amareggiato per come abbia tramato alle spalle della coppia, fingerà sincero pentimento e si dirà pronta a chiedere scusa a Brooke!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.