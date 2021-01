Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2021: Do ut des. Thomas pretende sesso in cambio di Douglas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 22 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Thomas accetta di concedere a Hope l’adozione di Douglas, ma solo se la Logan farà sesso con lui…

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, la strategia di Hope consiste nell'assecondare Thomas per ottenere la custodia di Douglas, e così dopo la festa Hope rimane in camera da sola con Thomas. Il Forrester infatti, le ha chiesto di trascorrere una notte d'amore insieme, la Logan non si concede, ma comunque lo illude.

Beautiful Anticipazioni: Hope porta avanti il suo piano, Liam è ignaro delle sue intenzioni

Hope ha cercato di sfruttare il suo fascino per incastrare Thomas e convincerlo a firmare i documenti dell'adozione. Brooke ha storto il naso quando ha scoperto del suo piano, mentre Liam, ignaro di tutto, ha trascorso una serena serata di Halloween con Steffy e le bambine. Lo Spencer conosce l'ostinazione di sua moglie, ma spera che la terribile esperienza con il fratellastro, l'abbia persuasa ad agire alla luce del sole, a non cercare accordi con Thomas. Insomma Liam sa che Hope è pronta ad andare in guerra contro Thomas, arrivando se è necessario, anche a procedere per vie legali, ma certo non immagina che Hope possa aver elaborato qualche stupido e rischioso piano alle sue spalle!

Beautiful Anticipazioni: Hope segue Thomas in camera da letto

Hope ha seguito Thomas in camera da letto, lei è convinta che basteranno due moine per far cedere il Forrester, ma lui è pronto a mettere le cose in chiaro: vuole che Hope passi la notte con lui, vuole fare l'amore, solo se Hope accetterà di assecondarlo firmerà i fogli dell'adozione. Do ut des. Hope è spiazzata, era convinta di avere Thomas in pugno, ma ancora una volta, ha sottovalutato il suo nemico. La giovane cerca quindi di correre ai ripari e fa una promessa che sa di non poter, e voler, mantenere: trascorrerà una notte d'amore con Thomas!

Hope fa credere a Thomas che è pronta a concedersi, nella Puntata di Beautiful del 22 gennaio 2021

Hope non si arrende, sa di essere in svantaggio, il suo avversario è più forte e senza scrupoli, ma nell'attesa di elaborare una contromossa prende tempo: Hope per il momento rifiuta di passare la notte con Thomas, ma lascia comunque intendere al Forrester di avere qualche speranza. I due si daranno appuntamento per il giorno successivo, in cui – documenti alla mano – decideranno il destino di Douglas. La Logan, alla fine, si concederà al suo ex marito pur di avere il bambino?

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 18 al 24 gennaio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.