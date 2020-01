Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2020: E' finita! Steffy e Flo firmano i documenti dell'adozione

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – mercoledì 22 gennaio 2020 – Flo è pronta a firmare i documenti per l'adozione di Beth. La giovane è riuscita a ingannare tutti, da Taylor sino a Carter, che si occupa di redigere l'atto. Intanto Hope e Liam continuano a discutere sulla nuova vita di Steffy, che finalmente ha trovato una sorellina per Kelly. Ma vediamo cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Reese ha dato precise istruzioni a Flo. La ragazza è riuscita a convincere Steffy e Taylor a prendere in adozione la piccola Beth e ora si deve procedere alla firma dei documenti. Il Buckingham ha informato la sua amica che dal loro imbroglio, guadagneranno ben 250.000 dollari e che 50.000 saranno destinati solo e unicamente a lei. Flo è ancora un po' spaventata ma per sua fortuna, non lascia trasparire niente davanti a Carter e alla Forrester, arrivati a casa sua per chiudere l'affare. L'avvocato chiede a Flo di siglare la risoluzione dei suoi diritti da genitore e di rinunciare di fatto a qualsiasi tipo di contatto futuro con la bambina. Florence si assicura che tutte le sue informazioni personali non appaiano in alcuna pagina, in modo che nessuno possa conoscere il suo nome o possa contattarla. La giovane ha infatti paura che prima o poi il piano del dottore possa essere scoperto e che lei finisca nei guai. Tutto va però come previsto e Steffy abbraccia la piccola Phoebe, ormai legalmente sua figlia.

Liam ha informato Hope che Steffy ha adottato una bambina e che è finalmente riuscita a dare una sorellina a Kelly. Lo Spencer è felice della reazione di sua moglie, sinceramente felice per la sua sorellastra e pronta a conoscere la bambina che ha scelto come sorella di sua figlia. La Logan è veramente contenta che Steffy abbia ricostruito la sua famiglia ma non può fare a meno di pensare a Beth, scomparsa troppo presto. Marito e moglie si preparano a raggiungere la clinica, dove Hope deve sottoporsi ai controlli di routine dopo il suo difficile parto. Non sarà facile rientrare in ospedale dopo quello che è successo.

