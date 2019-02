Beautiful Anticipazioni 22 febbraio 2019: Justin accusa Bill di essere scorretto

Nella puntata di Beautiful di venerdì 22 febbraio 2019, Justin affronta faccia a faccia Bill, nel tentativo di convincere il magnate a dire la verità. Wyatt sente tutto e accortosi di essere finito in un inganno, non ha intenzione di tacere e corre di nuovo dal fratello. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Justin ha sempre coperto i subdoli piani di Bill ed è da sempre il suo indiscusso braccio destro. Il vicepresidente delle Spencer stavolta però ritiene che il suo amico abbia davvero esagerato e cerca di fargli fare marcia indietro nel suo folle piano.

Bill e Justin faccia a faccia in questa puntata di Beautiful del 22 febbraio 2019

Justin, diversamente da altre volte, non riesce ad appoggiare pienamente le decisioni di Bill. Il magnate ha fatto di tutto pur di allontanare Liam da Steffy, con il preciso obiettivo di aver campo libero con la Forrester. Il Barber ha però ritenuto quest'azione totalmente scorretta; non ha solo fatto soffrire il suo primogenito ma è riuscito a sfasciare una famiglia. Affronta così lo Spencer faccia a faccia, accusandolo di essere scorretto e sperando che prima o poi, il magnate faccia un passo indietro nel suo folle piano. Purtroppo però Bill sembra più che deciso a continuare su questa strada.

Wyatt scopre l'inganno di Bill

Justin e Bill si affrontano faccia a faccia, ignari che dietro la porta ci sia uno sbigottito Wyatt. Il ragazzo ascolta tutto e comprende di essere caduto in un tremendo inganno. Steffy era sincera: non ha continuato ad avere una relazione con lo Spencer senior e ora, per causa sua, la ragazza ha dovuto rinunciare all'amore della sua vita. Wyatt non è più disposto a tacere e corre dal fratello per raccontargli la verità. Liam, una volta scoperta la realtà dei fatti, deciderà di non sposare più Hope e tornare dalla sua ex moglie oppure manterrà la sua promessa di amore eterno verso la Logan?

