Beautiful Anticipazioni 22 dicembre 2021: Charlie sospetta di Thomas per il furto di una Bambola identica a Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 22 dicembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Thomas, sospettato da Charlie per il furto della Bambola, capisce di doversi muovere con estrema cautela per evitare che le sue persistenti ossessioni vengono scoperte da Hope.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 22 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5, Charlie cerca il manichino con le sembianze di Hope e Thomas finge di non saperne nulla. Hope, all'oscuro di tutto, propone a Thomas di entrare nella sua squadra.

Beautiful Anticipazioni: Hope decide di accogliere nuovamente in squadra Thomas

Hope crede che Liam odi così profondamente Thomas da non vedere i grandi cambiamenti positivi del Forrester. Thomas si sta impegnando molto sul lavoro e Hope ha messo da parte i suoi timori per accoglierlo nuovamente in squadra. Una seconda occasione che il ragazzo sta dimostrando di meritare sia sul lavoro che nella vita. Oltre infatti a confermare le sue doti da stilista, Thomas si comporta finalmente come un buon padre per il piccolo Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Il manichino di Hope è scomparso, Charlie sospetta di Thomas

Ma Thomas non è realmente libero dalle sue vecchie ossessioni. Il manichino che Thomas conserva in casa è stato creato per la campagna Hope for the Future ed esposto alla Casa di Moda, poi però è improvvisamente scomparso. Charlie ha indagato per giorni, ma nessuno ha saputo dirgli niente, finché i sospetti si sono concentrati sul giovane Forrester. Il manichino ha le sembianze di Hope, un campanello di allarme per il vigilante che continua a non fidarsi del ragazzo...

Thomas deve difendere il suo segreto a tutti i costi! Nella Puntata di Beautiful del 22 dicembre 2021

Charlie ha preso Thomas da parte e l''ha interrogato riguardo alla misteriosa scomparsa, ovviamente il ragazzo ha negato, Thomas infatti, è ben consapevole che il furto di un manichino con il volto di Hope, potrebbe destare sospetti riguardo alle sue persistenti ossessioni. L'interrogatorio del compagno di Pam, non fa altro che rendere più cauto il Forrester. Thomas ha appena riottenuto il suo vecchio lavoro, Hope è tornata a fidarsi di lui e non può certo permettersi di tradire questa fiducia. Lo stilista dunque, capisce di dover difendere il suo segreto a tutti i costi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 26 dicembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.