Beautiful Anticipazioni 22 dicembre 2020: Katie sotto i ferri! Le Logan ringraziano il misterioso donatore

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 22 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, l'intervento ha inizio, sono tutti in ansia per Katie, ma il pensiero va anche al donatore: un vero "angelo"!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Katie ha finalmente una chance di sopravvivere e tutti spendono parole di gratitudine nei confronti del misterioso donatore di rene. Katie è salva grazie a questo anonimo angelo.

Beautiful Anticipazioni: Katie e Flo entrano in sala operatoria

Katie e Flo entrano in sala operatoria, la Logan non immagina che la persona che sta per salvarle la vita è Flo, la nipote che lei e le sue sorelle hanno rinnegato. E' molto grata al donatore anonimo e felice per l'occasione che le sta regalando, ma la paura continua ad attanagliarla: l'intervento potrebbe non andare come sperato e soprattutto il suo corpo potrebbe rigettare l'organo. Anche Flo trema, l'anestesia farà presto effetto, ma quelli che precederanno la sedazione, saranno attimi di lucida angoscia. La ragazza è determinata, sa di doverlo fare per riconquistare l'amore dei suoi cari, ma teme comunque che qualcosa vada storto e che il suo dono si trasformi in un sacrificio, proprio come quello di suo padre Storm!

La famiglia è in ansia per Katie, ma il pensiero va anche al donatore. Nella Puntata del 22 dicembre 2020

La famiglia Logan si prepara a lunghe ore di attesa, sono tutti in ansia per Katie, ma il loro pensiero va anche al donatore e si rammaricano di non poterlo ringraziare. Sarà Brooke a definire questo anonimo come il loro angelo, senza sapere ovviamente che si tratti di Flo. Come credete che reagirà quando la verità verrà fuori? Shauna ha spinto sua figlia a donare sperando che di fronte al gesto la famiglia mostri clemenza e torni ad accoglierla, ma credete davvero che Brooke sarà disposta a dare nuova fiducia alla nipote?

Beautiful Anticipazioni: Cosa accadrà quando il nome del donatore verrà svelato?

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, dopo l'operazione, Katie chiederà di conoscere il suo donatore mentre Shauna, nell'altra stanza, cercherà di convincere la figlia a mostrarsi alle Logan. La Fulton ha le idee chiare: vuole che venga riammessa in famiglia. E ci riuscirà!. La Dottoressa Davis accetterà infatti di presentare a Katie il suo angelo e informerà tutti che un inserviente lo sta portando nella sua stanza. Brooke sarà furiosa e non riuscirà proprio a capacitarsi che Flo abbia salvato la vita a sua sorella. Per lei questo non cancellerà le colpe delle Fulton. Shauna e Brooke saranno di nuovo una contro l'altra. Ma Katie non regairà allo stesso modo, per la minore delle Logan, per Donna e Bill, Flo si è meritata il perdono!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 21 al 27 dicembre 2020

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.20.