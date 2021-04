Beautiful Anticipazioni 22 Aprile 2021: Liam si dichiara a Steffy, ma lei lo sta ingannando!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 22 Aprile 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, dopo le accuse di Brooke, Steffy è pronta a confessare, ma Liam le dirà qualcosa che le farà cambiare idea.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, mentre Steffy è ancora in preda ai sensi di colpa per il bacio che ha causato la rottura tra Liam e Hope, Liam le dice chiaramente di essere felice con lei e con Kelly.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ha già tentato di confessare, ma Thomas...

E' da giorni che Steffy vive il turbamento di aver distrutto il matrimonio di Hope e Liam e le recenti accuse di Brooke non hanno fatto che aumentare l'ansia della ragazza. Nonostante le remore e il timore di perdere per sempre Liam, Steffy aveva deciso di vuotare il sacco, confessando di essere caduta nella trappola di Thomas e di aver, seppur ingenuamente, assecondato il piano del fratello per dividerlo da Hope. Thomas però è riuscito a fermarla, corso alla villa per controllare come Steffy gestiva la situazione, il Forrester aveva infatti impedito alla sorella di rivelare il suo machiavellico piano. Ora, però, dopo le parole di Brooke che l'ha definiva complice del fratello in questo gioco distruttivo contro la coppia, Steffy è nuovamente in crisi.

Beautiful Anticipazioni: Liam ha difeso Steffy dalle accuse di Brooke

Steffy vorrebbe confessare, liberarsi dal senso di colpa, ma teme che Liam possa non comprendere la sua buona fede e che, come Brooke, finisca per giudicarla complice di suo fratello. A frenare dunque la ragazza non è più, materialmente, la prepotenza del fratello, ma piuttosto la paura. La Forrester è preoccupata delle conseguenze di ciò che ha fatto. Liam ha mostrato per lei, fin dal primo momento, grande comprensione, anche dopo l'attacco della Logan è stato pronto a giustificarla e consolarla. Lo Spencer certo non immagina che il bacio sia stato così spudoratamente orchestrato, non sa infatti di quella telefonata ricevuta da Steffy un attimo prima dell'arrivo di Hope, se la verità dovesse venire fuori, tutto potrebbe infatti cambiare.

Liam dice a Steffy di essere felice con lei, nella Puntata di Beautiful del 22 aprile 2021

Dopo la sfuriata di Brooke, Steffy è molto giù e decisamente in crisi, sa che crollerà da un momento all'altro, ma poi Liam le dice una cosa che la spingerà a tenere la bocca chiusa: "io sono felice qui con te e la piccola Kelly". Lo Spencer è sincero, forse è arrivato a questa affermazione grazie ad una terribile menzogna, ma quello che ha detto lo sente veramente, nel profondo. Steffy desiderava una dichiarazione di questo tipo ormai da molto tempo, suo fratello aveva ragione: grazie a quel bacio lei è finalmente riuscita a riprendersi Liam. Ma credete davvero che Steffy lascerà Hope in balia di Thomas, ora che sa che il ragazzo è ancora morbosamente ossessionato da lei? Accetterà inoltre di essere la seconda scelta di Liam?

