Beautiful Anticipazioni 22 aprile 2020: Steffy non lo deve scoprire! Ecco cosa Hope e Liam le nascondono

Hope e Liam non vogliono turbare Steffy con la notizia di Flo e decidono di non dirle per il momento nulla. Dello stesso avviso anche Eric e Ridge, decisi a proteggerla.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – mercoledì 22 aprile 2020 – ci rivelano che Ridge, Eric e Liam scopriranno che Flo è la figlia di Storm. Per non turbare Steffy, fin troppo presa dalle sue due bambine, i tre decidono di non rivelarle quanto appena scoperto e di attendere qualche giorno prima di dirle che la Fulton è in realtà una Logan. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Brooke confessa a Ridge di Flo nella puntata di Beautiful del 22 aprile 2020

L'incontro con Flo ha sconvolto le sorelle Logan. Sapere che Storm è diventato padre ha riempito il loro cuore di un misto di tristezze e felicità. Brooke si affretta ad avvertire suo marito della novità della loro famiglia e indice una riunione alla Forrester Creations. La Logan confessa a Eric, Ridge, Pam e Charlie di avere una nuova nipote e tutti concordano si tratti di qualcosa di straordinario e i Forrester decidono di prendere tempo prima di informare Steffy. Ridge vuole nascondere alla figlia e a Taylor, per il momento, la verità appena scoperta.

Beautiful anticipazioni: Hope informa Liam che Flo è sua cugina

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che anche Liam scoprirà la verità su Flo. Ad avvertirlo sarà la stessa Hope, felice di confessare al marito di aver scoperto cosa la legasse così tanto alla nuova arrivata. I due riflettono sul fatto che Phoebe, di fatto, è una Logan e pensano di non dire nulla a Steffy per il momento e di attendere il suo ritorno a Los Angeles. La Forrester potrebbe infatti non prendere bene questa novità e soffrirne molto.

