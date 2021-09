Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Steffy torna a chiedere al dottor Finnegan degli antidolorifici. Lui accetta. La Forrester sta forse approfittando dell'interesse del medico?

Beautiful Anticipazioni: Finn colpevole della condizione di Steffy?

Ormai è chiaro, c'è un uomo nel futuro di Steffy. Stiamo parlando del dottor John Finnegan, il medico che si è preso cura della ragazza dopo che è rimasta coinvolta in un grave incidente in moto. A lui si deve la salvezza della Forrester, ricoverata d'urgenza in condizioni gravissime dopo essere stata investita dall'auto di Bill Spencer, ma purtroppo sempre a lui è da imputare la colpa della dipendenza da oppiacei che Steffy sta chiaramente sviluppando. Le gravi ferite riportate in seguito all'incidente infatti, hanno costretto la Forrester a ricorrere a forti antidolorifici. È stato proprio John a prescriverglieli, ignaro dell'abuso che la ragazza avrebbe finito per farne.

Beautiful Anticipazioni: Finn cede e prescrive nuovi farmaci a Steffy

Dopo aver assistito allo scontro tra Steffy e Brooke e aver ascoltato le accuse della matrigna nei confronti della Forrester, il medico ha iniziato ad intuire quelli gravi problematiche affiggano Steffy e anche la loro probabile causa: una dipendenza da farmaci! Di fronte però alle preghiere della ragazza, pronta a negare di aver sviluppato alcuna dipendenza, e seriamente afflitta da lancinanti dolori alle ossa, il dottore finirà per cedere ancora una volta, prescrivendole nuovi antidolorifici.

Steffy sta approfittando dell'interesse di Finn? Nella Puntata di Beautiful del 21 settembre 2021

Finn, infatuato di Steffy, è andato presto oltre il rapporto professionale, tra i due si è creata un'evidente complicità che ha spinto familiari e amici della Forrester a sospettare un eventuale coinvolgimento emotivo tra medico e paziente. Effettivamente l'interesse di Finn è palese, i dubbi si concentrano principalmente su Steffy: la Forrester sarà altrettanto presa dal giovane, oppure starà solo approfittando di lui per ottenere le prescrizioni necessarie per appagare il bisogno di antidolorifici? Quando, nell'episodio in onda, Steffy tenterà di convincere il suo corteggiatore a prescriverle nuovi farmaci, i sospetti si faranno più ancora più significativi...

