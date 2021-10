Beautiful Anticipazioni 21 ottobre 2021: Hope e Liam lanciano un appello a Finn "Aiuta Steffy!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 21 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame ci rivelano che Liam e Hope si arrenderanno all'idea di dover chiedere aiuto a Finn per risolvere il problema di Steffy.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas si riavvicina a Zoe e le racconta, preoccupato, gli ultimi avvenimenti che riguardano Steffy. Liam e Hope invitano Finn a casa loro per parlare del problema di Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Steffy lascia casa di Brooke senza Kelly, Ridge la segue...

Ridge tenterà di calmare Steffy, ma la ragazza gli riserverà nuove parole d'odio, ancora più forti di quelle già pronunciate riguardo alla sua crudele complicità con Brooke: "Un giorno tua nipote ti odierà per quello che stai facendo". Poi, lasciando tutti sconvolti, estrarrà un coltellino dalla tasca e minaccerà i presenti. Non sarà fortunatamente necessario disarmarla, Steffy, esausta, abbasserà il coltello. Avvicinarla sarà comunque impossibile, la ragazza fuori di sé continuerà a gridare di soffrire dei dolori insopportabili e di non essere compresa da nessuno. Poi volterà le spalle e lascerà la casa, seguita a distanza da Ridge...

Beautiful Anticipazioni: Thomas racconta tutto a Zoe

Nel frattempo Thomas, riavvicinatosi di recente a Zoe, le rivela della guerra di Steffy contro Hope e Liam, sottolineando come la poverina sia purtroppo dipendente da forti analgesici che la fanno sragionare. Nessuna comprensione sarà ovviamente riservata alla Logan e allo Spencer, accusati di essersi comportati in maniera cinica nei confronti della povera sorella, già fortemente provata da una delusione amorosa e un grave incidente. In fondo, il fine di Thomas resta sempre uno: mettere in cattiva luce la coppia, anche a costo di passare sul "cadavere" di sua sorella.

Hope e Liam parlano a Finn dei problemi di Steffy, nella Puntata di Beautiful del 21 ottobre 2021

Nonostante quello che Thomas va sbandierando ai quattro venti sul loro conto, Hope e Liam non sono affatto due cinici approfittatori e non hanno intenzione di portare via Kelly a Steffy. La coppia è sinceramente preoccupata, non solo per la bambina, ma anche per sua madre. Seffy è vittima di una grave dipendenza da oppiacei che non le permette più di badare a se stessa e di prendersi cura di sua figlia, deve curarsi e deve essere aiutata. Quando Liam ha scoperto del tenero rapporto tra Steffy e il suo dottore, non l'ha presa bene, forse perché un po' geloso o magari solo convinto della sconvenienza della relazione, al contrario Hope, ha accolto con favore l'idea di un nuovo fidanzato per Steffy. Ora comunque, sono entrambi d'accordo: Finn è l'unico che può salvare il cuore e l'anima di Steffy. E' per questo che si rivolgeranno a lui rivelandogli dei gravi problemi della ragazza...

