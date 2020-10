Beautiful Anticipazioni 21 ottobre 2020: Thomas urla a Hope: "Ci separerà solo la morte!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 21 ottobre 2020.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, dopo aver ritrovato Beth e aver scoperto che Thomas le ha nascosto la verità, Hope si affretta a chiedere l'annullamento del matrimonio con il Forrester. La ragazza gli telefona dicendogli di voler troncare ogni rapporto con lui... per sempre. Il ragazzo è talmente furioso che anche il suo amico Vinny comincia a preoccuparsi seriamente per il comportamento folle dell'amico.

Anticipazioni Beautiful: Hope chiede l'annullamento del matrimonio con Thomas

Hope e Liam si godono la loro bambina, finalmente felici di essere una famiglia. Steffy ha ormai capitolato e non si metterà più in mezzo. Resta solo da risolvere la questione Thomas. La Logan sa cosa deve fare e ha già convocato Carter per portarle i documenti per l'annullamento del suo matrimonio con Thomas. Hope è decisa a chiamare molto presto il suo futuro ex marito per informarlo della sua decisione e promette a Liam di stare più attenta a lui. La ragazza giura però anche di non sparire dalla vita di Douglas, per cui sarà sempre una figura materna.

Beautiful Anticipazioni: Thomas fa paura. Vinny teme stia esagerando

Thomas continua a rimanere nascosto a casa di Vinny. Nessuno sa dove viva il suo amico ed è un posto sicuro. Il ragazzo è in preda ai suoi soliti deliri su Hope. Non intende lasciare sua moglie nelle mani di Liam e giura di riprendersela, costi quel che costi. È inoltre furioso con Douglas, che chiama moccioso, e promette di fargliela pagare. Vinny comincia a preoccuparsi dell'atteggiamento del Forrester. Il pusher ritiene che il giovane stilista stia esagerando e che sia venuto il momento di lasciare andare le cose.

Hope informa Thomas del divorzio e lui va fuori di testa in questa puntata di Beautiful del 21 ottobre 2020

Hope è determinata a procedere il prima possibile con il divorzio e per questo si sbriga a chiamare Thomas, per informarlo di avere già in mano i documenti. La Logan compone il numero del marito e lui, dall'altra parte, risponde speranzoso. Hope gli dice immediatamente di aver provveduto a chiamare Carter e lo accusa con rabbia, di averla ingannata. Non vuole vederlo mai più e deve sparire dalla sua vita. Thomas non ci sta ma prima che possa ribattere, Hope mette giù. In preda al delirio più totale, il giovane stilista comincia a urlare. Hope sarà sua, l'hanno giurato finché morte non li separi!

