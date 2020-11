Beautiful Anticipazioni 21 novembre 2020: Brooke ha paura! Dov'è finito Ridge?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 21 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke è in pena per suo marito e si confida con Eric. Intanto Ridge comincia ad aprire gli occhi.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 21 novembre 2020. Nell’episodio in onda su Canale5 alle 13.45, mentre Brooke ed Eric sono molto in ansia per Ridge che ha passato la notte fuori casa, lo stilista si risveglia nel letto insieme a Shauna. Il Forrester è visibilmente scosso ma la Fulton gli rivela che tra loro non è successo nulla, lui era solo ubriaco e lei ha vegliato su di lui… tutta la notte!

Anticipazioni Beautiful: Ridge, ubriaco, finisce a letto con Shauna

Ridge ha decisamente alzato troppo il gomito e si è ritrovato a fare i conti con una situazione che non aveva previsto. In quelle condizioni non si è certamente accorto di essere stato portato in una delle camere del Bikini Bar e di essersi addormentato con accanto la sua antica nemica: Shauna. Ebbene sì, lo stilista – per dimenticare le lunghe litigate con Brooke – si è lasciato andare ai fumi dell'alcol e Shauna ha approfittato di lui ubriaco. Per lo stilista, ovviamente, non sarà un buon risveglio. Vedendosi privo dei vestiti, si chiederà cosa sia davvero successo e se davvero è stato capace di tradire sua moglie.

Brooke in pena per Ridge si confida con Eric nella puntata del 21 novembre 2020

La litigata con Ridge è stata molto dura e Brooke sa che quando suo marito si mette in testa una cosa non è facile fargli cambiare idea. Questa volta c’è in ballo la vita di suo figlio e sebbene la Logan ne capisca i motivi, crede che Ridge l'abbia pugnalata alle spalle e non vuole assolutamente che Thomas faccia ritorno a casa e stia vicino a Hope e a Douglas. Spaventata per il non ritorno a casa di suo marito per la notte, decide di avere consiglio da Eric. Arrivata nella grande Villa, chiede al suo ex marito se sappia dove sia finito Ridge ma il capostipite dei Forrester ne sa quanto lei e anzi approfitta per consigliare alla nuora di essere clemente con il suo compagno. Ridge vuole solo ricostruire il rapporto padre/figlio con il suo primogenito e lei dovrebbe cercare di fidarsi di lui. Brooke non riesce però a calmarsi e l’ombra che sia successo qualcosa di terribile si fa largo nella mente della madre di Hope.

Beautiful Anticipazioni: Shauna rincuora Ridge

Ridge si sveglia con un grande mal di testa e subito si rende conto di non essere a casa sua e di essere pure in “dolce” compagnia. Shauna gli appare davanti con delle aspirine e lo convince a buttarle giù per far passare il dolore. Lo stilista è visibilmente preoccupato. Cosa ci fa in una camera con la Fulton? Cosa è successo tra loro, visto che guardandosi meglio, si ritrova senza vestiti? Il tarlo del dubbio che abbiano fatto sesso si fa immediatamente pressante ma Shauna si affretta a calmare il suo nuovo amico. Gli dice che non è successo nulla, che hanno solo dormito insieme e che se avessero fatto l’amore, lui se lo ricorderebbe certamente. La donna spiega di essere rimasta là per precisa volontà di Ridge e di non averlo voluto lasciare da solo in quelle condizioni. Nonostante sia rincuorato, il Forrester sa che questa storia – se venisse a galla – minerebbe ancora di più il suo rapporto con Brooke e spera di riuscire a tenerglielo nascosto. Ma ci riuscirà?

