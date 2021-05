Beautiful Anticipazioni 21 maggio 2021: Sally non vuole la pietà di Wyatt e...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 21 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Katie cerca in ogni modo di convincere Sally ad accettare la proposta di Wyatt, ma la ragazza rifiuta, teme infatti di suscitare la pietà dello Spencer.

Beautiful Anticipazioni: Sally sa di non poter nascondere a lungo la sua malattia

Sally è molto combattuta, il suo cuore è pieno di felicità e vorrebbe accettare senza remore la proposta di Wyatt di tornare insieme, purtroppo la sua condizione la spinge a riflettere bene. Se dovesse davvero decidere di andare nuovamente a convivere con lo Spencer, come potrebbe riuscire a nascondergli la malattia e il suo inevitabile progredire? Il peggioramento delle sue condizione, finirà infatti per tradirla...

Katie cerca di persuadere Sally ad accettare la proposta di Wyatt, nella Puntata di Beautiful del 21 maggio 2021

Sally, scoraggiata, ancora una volta cerca consiglio e conforto in Katie. La Spectra non immagina certo che la Logan abbia spifferato tutto contro la sua volontà, ma del resto il gesto di Katie è stato necessario per evitare alla povera stilista nuovi problemi ed altro dolore. In fondo, pur contravvenendo alla regola del silenzio imposta dalla Spectra, la Logan ha mostrato grande lealtà alla ragazza, i suoi consigli sono sinceri e anche il suo affetto. E' questo senso di protezione che spingerà la donna a persuadere Sally ad accettare: "torna con Wyatt, lui vuole te!"

Beautiful Anticipazioni: Sally teme di suscitare la pietà dei suoi cari

Purtroppo la Spectra non riesce proprio ad accettare con tranquillità la felicità che il destino ha deciso di regalarle, guarda con sospetto al ritorno di Wyatt e teme di non meritare quanto di bello le stia accadendo. E poi ha paura, paura che presto il suo amore scopra la verità sulle sue condizioni di salute e le rimanga accanto solo per pietà, solo per bontà d'animo. Ecco, quello che la Spectra teme di più, è proprio la compassione delle persone care!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 23 maggio 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.