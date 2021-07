Beautiful Anticipazioni 21 luglio 2021: La Escobar colpisce Flo alla testa, sotto lo sguardo scioccato di Sally!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 21 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Penny Escobar è intervenuta giusto in tempo per fermare Flo. Un colpo in testa e la Fulton è a terra svenuta. Cosa decideranno di fare ora le due complici?

La Dottoressa Escobar mette Ko Flo, nella Puntata di Beautiful del 21 luglio 2021

Flo, furiosa, ha cominciato ad inveire contro Sally dicendole di non riuscire a crede che sia stata in grado di mentire in quel modo a tutti quanti, soprattutto all'uomo che ama. Poi le ha offerto la possibilità di confessare la verità a Wyatt, ma Sally è rimasta ferma sulla sua posizione: ha agito in nome dell'amore e rifarebbe tutto per riuscire a riprendersi il suo Wyatt. A quel punto la Fulton non ha avuto più dubbi: Sally non è pentita e non è pronta a chiedere perdono. Flo prende il suo cellulare e comincia a scrivere allo Spencer. La stilista è in preda al panico ma, un "provvidenziale" colpo alla testa, arriva a tramortire la povera Fulton. la dottoressa Escobar è corsa in soccorso di Sally!

Beautiful Anticipazioni: Sally e la Escobar si accordano su come agire...

L'epilogo dell'infuocato scontro tra Flo e Sally è stato segnato dall'intervento della dottoressa Escobar che, intimorita al pensiero di vedere compromessa la propria immagine in seguito alle rivelazioni della Fulton, l'ha messa ko sferrandole un violento corpo alla testa. La bionda dal viso angelico è stesa a terra, svenuta, Sally è sconcertata, ma anche la dottoressa è sotto shock per ciò che ha fatto. Le due provano a confrontarsi, nel tentativo di mettersi d'accordo su come procedere. Anzitutto, decidono di spostare il corpo di Flo e portarlo via dall'appartamento in cui è avvenuta la discussione, quello dello Spencer...

Beautiful Anticipazioni: la Spectra e la Escobar in rotta di collisione!

Anticipazioni rivelano che in seguito a questo drammatico episodio, la Spectra e la sua complice, faticheranno a trovare un punto d'incontro. Infatti, mentre la stilista non sarà intenzionata a confessare la verità a Wyatt, la dottoressa, pur consapevole delle possibili conseguenze del suo crimine, continuerà ad insistere affinché la verità venga fuori e questa storia finisca.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.