Beautiful Anticipazioni 21 giugno 2019: Hope si sente male. Perderà il bambino?

Nelle anticipazioni della puntata di Beautifuldi venerdì 21 giugno 2019, Bill non si mostra affatto comprensivo con Katie anzi si mette subito sul piede di guerra. Steffy confessa a Liam di provare ancora qualcosa per lui mentre Hope si sente male e potrebbe perdere il bambino.

Bill furioso contro Katie in questa puntata di Beautiful del 21 giugno 2019

Katie ha chiesto la custodia esclusiva di Will e ha così dichiarato guerra a Bill. Lo Spencer non può credere che la sua ex moglie sia arrivata a questo punto. È vero che è stato diverse volte assente e in ritardo agli appuntamenti con il bambino ma non ha mai smesso di amarlo. Il magnate giura che se arriveranno davvero in tribunale, farà di tutto per combattere per i suoi diritti di padre. I due ex coniugi sono ormai dichiaratamente uno contro l'altro.

Hope si sente male e teme di perdere il bambino

Liam e Steffy sono alla casa sulla scogliera a vegliare la loro piccola che ha la febbre. Kelly sta meglio, la temperatura e scesa ma la bimba ha bisogno di riposo. Passata la preoccupazione, Steffy si lascia andare e rivela all'ex marito di amarlo ancora e di ritenere necessaria la sua presenza nella sua vita e soprattutto in quella della loro bambina. La conversazione viene interrotta da una preoccupante chiamata: Hope si sente male! La ragazza ha degli strani crampi e perdite e vuole correre in ospedale. Purtroppo già una volta la gravidanza della Logan si è interrotta bruscamente e la paura è tanta. Hope perderà il bambino?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.