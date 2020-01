Beautiful Anticipazioni 21 gennaio 2020: Hope scopre che Steffy ha adottato una bambina e...

Anticipazioni TV

Liam informa Hope che Steffy ha adottato una bambina e la Logan ha una reazione inaspettata.

Nella puntata di Beautiful di domani – martedì 21 gennaio 2020 – Liam è felice che Steffy abbia adottato una bambina ma teme che Hope non prenda bene questa novità. Per questo motivo si affretta a raggiungerla, per informarla di persona. Come reagirà la Logan? Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Beautiful: Liam entusiasta della piccola Phoebe/Beth

Liam è felice che Steffy sia riuscita a dare una sorellina alla loro piccola Kelly. Il providenziale intervento di Taylor ha riportato un po' di felicità in famiglia e finalmente si respira un'aria più festosa. Lo Spencer ha conosciuto la bambina e se n'è profondamente innamorato e spera che lo stesso succeda per Hope. Liam teme infatti che la presenza di un'altra neonata – che non sia Beth – accanto a Kelly, possa rabbuiare la sua consorte, ancora incapace di superare il lutto e sull'orlo della depressione. È per questo che dopo aver salutato Steffy, decide di raggiungere la Forrester Creations per parlare alla Logan e informarla di quanto è avvenuto.

Liam informa Hope dell'adozione di Steffy nella puntata di Beautiful del 21 gennaio 2020

Hope non si dà pace per aver perso la sua bambina ma seguendo i consigli di suo marito e di sua madre, cerca di distrarsi. La ragazza si sta impegnando a riprendere in mano la sua vita e il suo impegno con la collezione ed è proprio alla Forrester Creation che Liam la trova. Lo Spencer la informa che Steffy ha proceduto ad adottare una bambina, per realizzare il sogno di dare una sorellina a Kelly. Hope è sorprendentemente calma e felice nel sentire che la sorellastra ha trovato il modo per far tornare il sorriso nella sua casa. Liam le confessa anche di aver giù conosciuto la piccola e di essersene perdutamente innamorato. La Logan spera che succeda la stessa cosa a lei e si augura di vedere molto presto Phoebe, ignara che si tratti proprio di sua figlia.

