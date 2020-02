Beautiful Anticipazioni 21 febbraio 2020: Brooke ha bisogno d'aiuto!

Anticipazioni TV

Brooke chiede aiuto a Steffy per impedire a Hope di lasciare Liam. Bill accetta di far risorgere la Spectra Fashion.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 21 febbraio 2020 – Brooke è preoccupata per Hope a causa della sua decisione di lasciare Liam. Per questo raggiunge Steffy che la rassicura dicendole di non avere nessuna intenzione di mettersi in mezzo. Bill accetta la proposta di Wyatt di far risorgere la Spectra Fashion...ma a modo suo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Brooke spaventata dalla decisione di Hope in questa puntata di Beautiful del 21 febbraio 2020

Hope ha deciso di divorziare da Liam, permettendo così al marito di cominciare una vita insieme a Steffy, Kelly e Phoebe. La ragazza è convinta che sia la cosa giusta da fare e invita il marito a essere un padre presente per le due bambine. Brooke, a conoscenza di questa idea, è preoccupata. Non vuole che il matrimonio di sua figlia naufraghi, soprattutto non ora che la giovane ha più che mai bisogno dell'appoggio dello Spencer. Per questo motivo, con la scusa di far visita alle piccoline, raggiunge casa di Steffy. Le due donne parlano della difficile situazione che sta attraversando Hope e la Forrester rassicura la sua matrigna di non essere per nulla interessata a mettersi in mezzo e che non rovinerebbe mai la famiglia che Liam ha costruito dopo di lei.

Beautiful: Bill accetta la proposta di Wyatt. La Spectra risorgerà dalla ceneri

Bill stupisce Wyatt e Sally con la sua scelta: farà risorgere la Spectra. Urla di gioia per la bella rossa, che finalmente avrà la possibilità di riprendere in mano l'attività di famiglia. Lo Spencer senior, contrario a occuparsi di moda, ha capitolato pur di vedere felice suo figlio. Eppure in questa faccenda, lo vedremo, ci sarà un grosso “ma”. Sì perché Bill ha accettato di aiutare il suo secondogenito e la sua fidanzata ma a suo modo e alle sue condizioni. Quali saranno?

