Beautiful Anticipazioni 21 dicembre 2021: Paris ha messo gli occhi su Zende. Zoe è segretamente preoccupata!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la doppia puntata del 21 dicembre 2021. Nelle Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.44 su Canale5, la sorella di Zoe, Paris, ha messo gli occhi su Zende, inconsapevole del fatto che Zoe sia altrettanto interessata a lui.

Beautiful Anticipazioni: Entra in scena Paris...

Un nuovo personaggio è entrato nelle Trame della Soap. Stiamo parlando di Paris, giunta in città per fare visita a sua sorella Zoe, che non vede da diversi anni. Le due non stanno più nella pelle, sono davvero felici di essersi ritrovate e Paris scalpita per conoscere tutte le novità nella vita della sorella. E' così che Zoe le presenta Carter, l'uomo con cui ha una relazione. Le racconta che il bell'avvocato è pazzamente innamorato di lei e che le ha proposto di andare a vivere insieme. La piccola Buckingham ne rimane affascinata, ma non è il Walton ad intrigarla, bensì il giovane collega di sua sorella, lo stilista di punta della Forrester: Zende!

Beautiful Anticipazioni: Zoe ha ufficialmente rinunciato a Zende, ma nel profondo del suo cuore prova ancora del sentimenti!

Anticipazioni rivelano che Paris si avvicinerà maliziosamente a Zende, l'uomo che ha deluso Zoe, mettendo la sorella seriamente in crisi. Ricordiamo che, la solidità della coppia, Zende/Zoe, è stata messa duramente alla prova in passato. A minare le certezze della Buckingham è stato proprio il ritorno in città dell'affascinante Zende Forrester Dominguez, con cui la modella ha trovato subito una grande intesa. Per un po' la storia tra Carter e Zoe si è trasformata in un triangolo, ma poi la modella ha finito per fare la sua scelta: una scelta dettata dalla ragione più che dal cuore, Zoe è infatti convinta di non essere ricambiata da Zende. E' in questo frangente che va ad inserirsi l'ingresso di Paris. Zoe ha trovato la serenità, ma è ancora fragile, il suo cuore è ancora ferito e non riesce ad accettare Zende vicino ad un'altra donna, soprattutto se si tratta di sua sorella...

Paris è affascinata da Zende, nella Puntata di Beautiful del 21 dicembre 2021

Dopo l'incontro con Carter, Paris fa la conoscenza di Zende. Poche chiacchiere e i de ragazzi scoprono di avere molto in comune. Il Forrester le racconta di essersi laureato come assistente sociale e di voler aiutare le persone. Esattamente come lei, arrivata a Los Angeles per aiutare un amico a occuparsi dei senzatetto. I due capiscono quindi immediatamente di essere molto affini. A Paris non sfugge neanche il particolare che il giovane Zende è bello e ricco! Tra la Buckingham Jr e il nipote di Ridge sembra dunque destinato a nascere del tenero? Cosa accadrà davvero quando Paris scoprirà dei sentimenti di sua sorella? Paris farà marcia indietro?

