Beautiful Anticipazioni 21 Aprile 2021: Thomas chiede a Quinn di diventare sua alleata!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas cerca in Quinn un'alleata per le sue macchinazioni contro Brooke allo scopo di tornare con Hope. Brooke attacca Steffy e successivamente Liam.

Beautiful Anticipazioni: Thomas in cerca di alleanze per sconfiggere Brooke

Hope è stata irretita, il machiavellico Thomas è riuscita a farla cadere nella sua trappola, ha giocato d'astuzia, ha usato sua sorella, ha fatto sì che la poverina facesse il gioco sporco al posto suo. Ora è Steffy la "cattiva", mentre lui veste i panni dell'amico premuroso e gentile, pronto a consolare Hope. Ma a quanto pare questo non basta al figlio di Ridge, perchè il suo piano si riveli vincente, ha bisogno di fare fuori ogni possibile detrattore. Il più pericoloso è sicuramente Brooke, ovviamente la donna, madre di Hope, ha un enorme ascendente sulla ragazza e potrebbe convincerla a perdonare Liam, nonostante il tradimento con Steffy. E' per questo che Thomas cercherà della alleanze.

Thomas chiede aiuto a Quinn, nella Puntata di Beautiful del 21 aprile 2021

I tuoi nemici sono i miei nemici. Sarà così che Thomas cercherà di convincere Quinn a schierarsi dalla sua parte con lo scopo di distruggere Brooke. Una collaborazione tra i due machiavellici protagonisti di Beautiful, potrebbe davvero rivelarsi un'arma letale per la bella Brooke Logan, ma la Fuller accetterà la rischiosa alleanza con il Forrester, alle spalle di Eric e Ridge? Suo marito e il suo figliastro sono infatti convinti che Thomas sia finalmente guarito, per il ragazzo si tratterà dunque di un azzardo - coinvolgere Quinn e dichiarare apertamente di essere ancora ossessionato da Hope potrebbe risultargli fatale - eppure sente di potersi fidare di Quinn, del resto nessuno, quanto lei, può comprendere il suo odio per Brooke...

Beautiful Anticipazioni: Brooke affronta Liam e Steffy

Brooke, informata del tradimento di Liam, ha deciso di affrontare sia lui che Steffy. La donna è furiosa con entrambi, accuserà infatti di aver fatto del male a Hope e di aver tradito la fiducia di sua figlia e anche la sua. Era stata infatti proprio lei a convincere Hope a rinunciare a Douglas per vivere serenamente il suo matrimonio con lo Spencer. Poi passerà a Steffy e lo scontro sarà inevitabile, voleranno parole grosse, la Forrester accuserà la matrigna di aver distrutto la sua famiglia e sua madre, mentre Brooke la additerà per essersi resa complice del suo folle fratello!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.