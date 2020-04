Beautiful Anticipazioni 21 aprile 2020: La confessione di Flo!

Anticipazioni TV

Flo è costretta a rivelare a sua madre la verità su Beth e Shauna è sconvolta dalle parole della figlia.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi – martedì 21 aprile 2020 – ci rivelano che Flo confessa a Shauna di aver aiutato Reese e compiere un crimine e di essere stata complice di un vero e proprio rapimento: ha fatto credere a Hope che sua figlia fosse morta. La Fulton è sconvolta dalle parole della figlia e non può credere che sia stata capace di tanto. Ma scopriamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Flo rivela a Shauna di Reese e Beth nella puntata di Beautiful del 21 aprile 2020

Shauna è sconvolta. La serata passata a casa di Brooke si è conclusa con una rivelazione assurda. Flo avrebbe avuto un bambino e l'avrebbe dato in adozione. La Fulton non ha potuto credere alle sue orecchie; sua figlia le deve delle immediate spiegazioni. Flo riesce a mascherare il suo imbarazzo davanti alle sorelle Logan, a Hope e Wyatt, e una volta tornata al suo appartamento, confessa la verità a sua madre. È vero, lei non ha mai avuto un bambino ma ha finto che fosse così per aiutare Reese con un'adozione. La ragazza racconta dunque a Shauna di aver ingannato Hope e di averle fatto credere che Beth fosse morta.

Beautiful anticipazioni: Shauna inorridita dal crimine di Flo

Flo confessa a Shauna che la piccola Phoebe, la bambina adottata da Steffy, è in realtà la figlia di Hope, che la povera ragazza crede morta alla nascita. La Fulton è inorridita dal crimine di sua figlia e non può pensare che si sia cacciata in un guaio così grande. Flo rivela di essere molto preoccupata, soprattutto ora che ha scoperto che lei e Hope sono cugine, visto che Storm è suo padre, e che ora vorrebbe confessare a tutti la verità. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che, inaspettatamente, Shauna consiglierà alla figlia di non dire nulla e di continuare con il suo terribile inganno.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.