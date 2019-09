Beautiful Anticipazioni 20 settembre 2019: Le conseguenze del bacio tra Bill e Brooke

Anticipazioni TV

Brooke tenta di spiegare a tutti che tra lei e Bill non c'è nulla. Alla Forrester intanto si festeggia per il fidanzamento di Pam e Charlie.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 20 settembre 2019, alla Forrester si festeggia il fidanzamento di Pam e Charlie ma il bacio tra Brooke e Bill ha scaldato gli animi di tutti e rischia di guastare questa dolce atmosfera. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Grande festa per Pam e Charlie prossimi alle nozze nella puntata di Beautiful del 20 settembre 2019

Alla Forrester Creations, Pam e Charlie raccontano del loro fidanzamento. Hope, Liam, Steffy e Thorne ammirano l'anello della Douglas e si congratulano con i prossimi sposi. Quinn è l'unica a non aver preso molto bene le decisioni di Pam. In effetti la sorella di Stephanie, ha deciso di sposarsi nella grande villa dei Forrester ma vuole che venga riappeso il quadro della vera matrona della casa. La Fuller sbatte i piedi. Ora che il suo quadro è appeso sul camino, non vuole che nessuno lo tocchi, neanche per una sola giornata.

Le conseguenze del bacio di Brooke e Bill in Beautiful

L'atmosfera di festa per le nozze di Pam e Charlie sono guastate però dalla notizia del bacio tra Brooke e Bill. Tutta la Forrester ormai sa di quanto successo tra i due. Steffy l'ha rivelato a Hope e la notizia ha fatto il giro. La Logan cerca di spiegare alla sua figliastra che quello che ha visto non era quello che sembrava e, nello stesso tempo, tenta di convincere suo marito della sua innocenza. Ciononostante crede che Bill debba riconquistare la custodia di suo figlio. Ridge e Thorne intanto riflettono sulla necessità di regolare i conti con lo Spencer.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 settembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.