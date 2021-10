Beautiful Anticipazioni 20 ottobre 2021: Steffy punta un coltello contro i suoi cari!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, mentre Hope, Liam e Brooke si oppongono all'intenzione di Steffy di portare a casa con sé sua figlia Kelly, sopraggiunge Ridge che vede Steffy completamente fuori controllo.

Beautiful Anticipazioni: Steffy sente di essere vittima dell'ennesima ingiustizia

Steffy ha gli occhi iniettati di sangue e nessuno riesce a riportarla alla realtà. Ridge appena giunto a casa della Logan, assiste disperato alla guerra di Steffy contro tutti. Non è solo in pena per le condizioni di sua figlia, sente di aver fallito totalmente nel suo ruolo di genitore, soprattutto dopo le accuse mosse dalla ragazza nei suoi confronti: Steffy ha finito per incolparlo di tutte le sofferenze patite dalla loro famiglia in passato, accusandolo di essere complice di Brooke. L'aria che si respira nel salone di casa Logan è satura d'odio. Steffy è convinta di essere vittima dell'ennesima crudeltà da parte di Brooke e Hope e del solito voltafaccia dell'ex, pronto, come tutti gli uomini della sua famiglia, a farsi abbindolare da matrigna e sorellastra.

Beautiful Anticipazioni: Steffy se la prende anche con suo padre Ridge

Steffy capisce di essere completamente sola, piange discolpandosi, lei non è una tossica, ma solo una donna che soffre di un profondo male, non solo fisico, ma anche morale. Vorrebbe per una volta giustizia, ma la sua visione della situazione è totalmente offuscata. Lasciare che Hope e Liam si occupino di sua figlia infatti, è la scelta da fare, almeno per il momento. Sono tutti d'accordo, anche Ridge, a cui Steffy riserverà nuove parole d'odio proprio a causa del suo rifiuto di ascoltarla, capirla, appoggiarla...

Steffy fuori controllo minaccia la sua famiglia con un coltello, nella Puntata di Beautiful del 20 ottobre 2021

Ridge tenterà di calmare Steffy, ma la ragazza gli riserverà nuove parole d'odio, ancora più forti di quelle già pronunciate riguardo alla sua crudele complicità con Brooke: "Un giorno tua nipote ti odierà per quello che stai facendo". Poi, lasciando tutti sconvolti, estrarrà un coltellino dalla tasca e minaccerà i presenti. Non sarà fortunatamente necessario disarmarla, Steffy, esausta, abbasserà il coltello. Avvicinarla sarà comunque impossibile, la ragazza fuori di sé continuerà a gridare di soffrire dei dolori insopportabili e di non essere compresa da nessuno. Poi volterà le spalle e lascerà la casa, seguita a distanza da Ridge...

