Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 20 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Flo viene arrestata mentre il detective Sanchez, dopo le testimonianze di Xander e Zoe, riapre il caso sulla morte di Emma.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Flo non è riuscita a conquistare il perdono di Hope, che furiosa, l'ha schiaffeggiata. Il confronto tra le due donne si conclude con l'arrivo della polizia, accompagnata da Brooke, Donna, Katie, Ridge e Shauna. Flo viene arrestata e il detective Sanchez dichiara riaperte le indagini sulla morte di Emma. Di Thomas invece ancora nessuna traccia. Ridge e Brooke sono molto preoccupati.

Anticipazioni Beautiful: Hope non potrà mai perdonare Flo

Lo scontro tra Hope e Flo si è concluso nel peggiore dei modi. La Fulton merita il carcere e nessuno potrà mai perdonarla per quello che ha fatto. Le due cugine sono ai ferri corti e Hope schiaffeggia Flo intimandole di sparire immediatamente dalla sua vita e confessandole di non vedere l'ora che lei paghi per i crimini che ha commesso. A nulla valgono le preghiere della ragazza e le sue suppliche. La Logan non dimenticherà mai il male che per colpa sua, ha dovuto subire e anche Brooke e le sue sorelle la pensano come lei.

Flo viene arrestata in questa puntata di Beautiful del 20 ottobre 2020

Brooke, Ridge, Donna e Katie, seguite da Shauna raggiungono casa di Hope interrompendo lo scontro tra le due cugine. La famiglia Logan è furiosa con madre e figlia Fulton e nessuno riuscirà a far loro cambiare idea: Flo e Shauna devono pagare. Poco dopo anche il detective Sanchez fa capolino in casa di Hope, con un mandato d'arresto per Florence. La ragazza viene ammanettata e portata in prigione, con la duplice accusa di frode e di rapimento. Il detective informa poi tutti che ha intenzione di riaprire il caso sulla morte di Emma. Le testimonianze di Xander e Zoe, lo hanno portato a credere che non sia stato un omicidio.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Brooke preoccupati per la scomparsa di Thomas

Il detective Sanchez intende riaprire il caso sulla morte di Emma. Le testimonianze di Xander e Zoe hanno messo il poliziotto sull'attenti. I due ragazzi affermano infatti che non si sia trattato di un incidente bensì di un omicidio. Ma quel che più spaventa è che l'assassino sia Thomas Forrester. Ridge e Brooke sono molto preoccupati: dov'è finito il giovane stilista? È davvero coinvolto anche nell'incidente della bella Barber?

