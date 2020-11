Beautiful Anticipazioni 20 novembre 2020: Shauna approfitta di Ridge ubriaco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 20 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Shauna porta Ridge ubriaco in una camera del Bikini all'insaputa di Brooke, lo bacia e gli rimane accanto tutta la notte, in segno di riconoscenza.

Beautiful Anticipazioni: Ridge lascia casa di Brooke e va a ubriacarsi

Brooke e Ridge litigano sulla questione Thomas. La Logan minaccia un'ordinanza restrittiva, è convinta che il ragazzo non possa e non debba tornare a casa e soprattutto che non sia in grado di fare da padre a Douglas. Ridge insiste che Thomas ha bisogno di loro e del suo bambino; ringhia, urla, si dispera, ma la Logan non sembra impietosita. Il Forrester decide di andarsene, Brooke, rimasta sola, può sciogliersi finalmente in un sofferto pianto...

Beautiful Anticipazioni: Shauna raggiunge Ridge al Bikini Bar

La rottura sembra insanabile, Brooke è sorda alle preghiere di suo marito, e Ridge, stremato, non trova altra soluzione che affogare il dolore nell'alcol. Carter lo raggiunge al Bikini Bar deciso a portarlo via, ma lui è già ubriaco e si infuria con il poverino. Carter è costretto ad affidarlo alle cure di Danny che promette di non farlo guidare. Purtroppo il Forrester non riesce a finire il suo drink in pace, Shauna lo raggiunge e si pianta accanto a lui. Dopo un deludente tentativo di parlare con Brooke - la Logan non le ha solo rifiutato il perdono, ma l'ha proprio sbattuta fuori casa - la Fulton tenterà di convincere almeno Ridge a darle una seconda occasione. Ma nonostante l'alcol Ridge la respingerà, accusandola e offendendola... fino a crollare.

Shauna approfitta di Ridge ubriaco. Nella Puntata di Beautiful del 20 novembre 2020

Danny prega Shauna di riportarlo a casa, ma la donna consiglia di dargli ospitalità nelle stanze sopra il bar. Il ragazzo carica a spalla il Forrester e lo adagia sul letto come richiesto da Shauna, poi chiude la porta e lascia Ridge con la "pericolosa" madre di Flo. Shauna lo spoglia poi si stende accanto a lui iniziando ad accarezzarlo e baciarlo dolcemente, lo stilista dorme ancora quando la donna gli sussurra "sei un uomo fantastico". Spoiler rivelano che il risveglio sarà assai traumatico per il Forrester che, vedendo Shauna dormirgli accanto, inizierà a farsi molte domande sulla sera precedente. Ricostruire i pezzi non sarà però semplice senza l'aiuto della Fulton. Ci domandiamo dunque se sarà sincera ammettendo di averlo solo aiutato, oppure, gli mentirà dicendo di aver fatto sesso con lui?

