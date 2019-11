Beautiful Anticipazioni 20 novembre 2019: È scontro tra Steffy ed Hope

Anticipazioni TV

La Forrester e la Logan discutono di Taylor: è giusto che la donna trascorra il Natale con la famiglia?

Nell'episodio di Beautiful di mercoledì 20 novembre 2019 vedremo Steffy ed Hope discutere sulla presenza di Taylor quando la famiglia si riunirà in occasione delle feste natalizie. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella puntata che andrà in onda domani su Canale 5 alle 13.40.

Hope discute con Steffy nell'episodio di Beautiful di mercoledì 20 novembre 2019

Hope e Brooke vogliono Taylor lontana dalle loro vite. Le Logan sono instancabili nel portare avanti la loro campagna contro la Hayes, convinte che chiunque debba capire quanto la dottoressa sia pericolosa. Le due, così, hanno deciso di affrontare l'argomento anche con Liam, pensando che, in quanto padre di Kelly ed ex marito di Steffy, potesse e dovesse intervenire. In realtà, lo Spencer è piuttosto combattuto: non sa se acconsentire alle richieste di Hope per tranquillizzarla, oppure se dare ragione alla bella Forrester, la quale sostiene che Taylor non rappresenti una minaccia come madre e figlia vogliono far credere. Dopo aver capito che spingere Liam a parlare con Steffy non è servito a molto, la giovane Logan decide di andare a parlare in prima persona con la sua rivale.

Beautiful: Taylor si unirà al resto della famiglia a Natale?

Hope e Steffy, così, si ritrovano inevitabilmente a discutere di Taylor. Nello specifico, l'argomento della discussione è la presenza della Hayes alle riunioni familiari in occasione del Natale. La Logan - la quale ha già avuto delle difficoltà ad accettare che la donna sia andata ad abitare con la figlia e la nipote - vuole che la dottoressa stia lontana da lei, dalla sua famiglia e soprattutto dalla nascitura. Hope non è disposta a chiudere un occhio per i giorni di festa. Steffy, neanche a dirlo, non può che essere in disaccordo con la ragazza: secondo lei è ingiusto che la madre non possa trascorrere il Natale con i propri cari. Pertanto, mentre una insiste affinché la Hayes non si riunisca al resto della famiglia per i festeggiamenti, l'altra insiste, invece, affinché non venga esclusa. Chi avrà la meglio, alla fine?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.