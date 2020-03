Beautiful Anticipazioni 20 marzo 2020: Douglas ha bisogno di cure mentre Thomas confessa! Lui e Caroline...

Anticipazioni TV

Mentre Taylor si preoccupa per il piccolo Douglas, Thomas confessa ai genitori che lui e Caroline non stavano più insieme.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 20 marzo 2020 – Taylor consiglia a Thomas di fornire un supporto psicologico al piccolo Douglas mentre il ragazza confessa a i suoi genitori che lui e Caroline non stavano più insieme. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Taylor consiglia a Thomas di aiutare Douglas nella puntata di Beautiful del 20 marzo 2020

Dopo la funzione per l'ultimo saluto a Caroline, Thomas rimane da solo con i suoi genitori. Steffy deve sbrigare alcune faccende prima della sua partenza, rimandata di qualche giorno e ha lasciato casa di Brooke per correre dalle sue bambine. I Forrester rimangono soli con il loro primogenito, evidentemente provato da quanto è successo. Taylor consiglia al figlio di provvedere immediatamente a far avere un supporto psicologico a Douglas, affinché il piccolo superi la perdita della sua mamma. Thomas sembra essere d'accordo e ringrazia tutti per il supporto.

Beautiful: Thomas confessa che tra lui e Caroline era tutto finito

Ridge interviene nella discussione proponendo a Thomas di restare a vivere da lui. Il ragazzo deve sapere che quella, come la grande villa, è casa sua e che tutti gli daranno una mano ad allevare Douglas. Il giovane Forrester si confida con i genitori e rivela che tra lui e Caroline era tutto finito. I due non si amavano più ma erano dei fantastici co – genitori oltre che grandi amici. Il dolore non è quindi minore. Ha perso la sua migliore amica e la madre di suo figlio. Molto presto – ce lo confermano gli spoiler – Taylor avrà un'idea inquietante: far avvicinare Hope e Thomas, accomunati dalla stesso dolore. Già abbiamo visto che la Logan si sta mettendo nei guai, affezionandosi al piccolo Douglas. Sarà per lei l'inizio di un vero e proprio incubo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.