Beautiful Anticipazioni 20 marzo 2019: Liam e Steffy tornano insieme

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 20 marzo 2019, Ridge è al settimo cielo per la nascita di Kelly ed è certo che Liam e Steffy torneranno insieme. I due neo genitori intanto, si godono la loro bambina e si lasciano andare a parole d’amore dolci. Lo Spencer dice teneramente alla sua ex moglie di amarla ancora. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell’episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

La nascita di Kelly sembra aver suggellato uno dei desideri di Ridge. Il Forrester è felice per l’arrivo della sua prima nipotina e si confida con il fratello Thorne riguardo il rapporto tra Liam e Steffy.

Ridge si confida con Thorne in questa puntata di Beautiful del 20 marzo 2019

La famiglia è la cosa più importante per Ridge Forrester ed è per questo che la nascita di Kelly non lascia dubbi sul fatto che Liam e Steffy torneranno insieme. Lo stilista ne è convinto e lo confessa a suo fratello Thorne. Ridge è certo che Liam farà finalmente la scelta giusta e che, per il bene della sua famiglia, metterà da parte i suoi sentimenti per Hope per ricostruire una vita con Steffy. Benché sia dispiaciuto per la Logan, non può nascondere la sua felicità per sua figlia, finalmente destinata a ritrovare la serenità crudelmente strappatale.

Liam torna da Steffy

Il momento del parto ha riunito Liam e Steffy e ora lo Spencer è pronto a ricominciare una vita con la sua ex moglie e la loro figlia. Accantonato il suo amore per Hope, il ragazzo crede sia necessario per la piccola appena nata, avere un padre e una madre uniti. Il loro matrimonio è stato sabotato e ora che la verità è venuta a galla, è tempo di ritornare insieme. La Forrester è felicissima quando Liam le rinnova le sue promesse d’amore e le confessa ancora una volta di non aver mai smesso di amarla.

