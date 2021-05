Beautiful Anticipazioni 20 maggio 2021: Bill benedice Wyatt e Sally, ma dice a Flo...

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata che andrà in onda il 20 maggio 2021 su Canale 5 alle 13:40, Bill, Flo, Wyatt e Katie concordano tutti sul far passare a Sally gli ultimi mesi che le restano serenamente e con amore. Bill apprezza il gesto di Flo.

Beautiful Anticipazioni: Sally teme che le sue condizioni peggiorino e Wyatt scopra della sua malattia

Lo Spencer torna da Sally, con il benestare di Flo. Wyatt risulterà molto convincente, del resto pur amando solo Flo, prova ancora un profondo affetto per Sally. I due ragazzi si sono lasciati solo di recente, ad un passo dalle nozze, un ripensamento è quindi possibile, ma la Spectra non si lascia facilmente ingannare, Wyatt deve stare molto attento a non farsi scoprire. Sally è molto combattuta, anche se Wyatt non sapesse nulla, per quanto potrebbe riuscire a nascondergli la verità? L'inevitabile peggioramento delle sue condizione, finirà infatti per tradirla e questo scoraggia Sally dall'accettare la proposta del ragazzo di tornare insieme.

Beautiful Anticipazioni: Sally ha l'appoggio di tutti i suoi cari

Tutti si sono mostrati disponibili ad aiutare la povera Sally e a rivedere le proprie decisioni, compresa Flo che ha accettato di fare un passo indietro lasciando che Wyatt torni dalla Ex. La Spectra però non immagina che i suoi cari siano stati informati, ha chiesto a Katie di mentire sulle sue condizioni di salute per evitare pietà e compassione. Purtroppo la Logan non ha resisto, di fronte alla rottura con Wyatt e alla minaccia di licenziamento di Ridge e Steffy, è stata costretta ad intervenire informando i diretti interessati.

Bill apprezza il gesto di Flo, nella Puntata di Beautiful del 20 maggio 2021

Bill non ha mai particolarmente apprezzato l'ex nuora e la sostituzione con Flo ha rasserenato l'imprenditore. Nonostante le gravi bugie raccontate dalla Fulton in passato infatti, il provvidenziale gesto nei confronti di Katie, ha spinto l'imprenditore a concederle il perdono sempre negato alla Spectra. Insomma, Flo sembra essere la favorita di casa Spencer, ma il momento è particolare e la situazione gravissima, anche Bill quindi capisce di dover dare la sua benedizione a un ricongiungimento tra Wyatt e Sally. Ci tiene però a fare i complimenti a Flo per il suo gesto altruista, si tratta di un'ulteriore conferma della bontà d'animo della ragazza e Bill vuole farle sentire la sua vicinanza e stima.

