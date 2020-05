Anticipazioni TV

Zoe teme che Flo tradisca il loro patto e si metta in mezzo nel piano di Thomas. La Buckingham spinge la ragazza a lasciare che la Logan diventi la madre di Douglas

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di domani – mercoledì 20 maggio 2020 – Zoe non trova pace. La ragazza ha notato l'affetto che Hope prova per Flo e ha paura che la Fulton, intenerita da sua cugina, possa tradire il loro patto di non rivelare mai a nessuno la verità su Beth/Phoebe. La Buckingham decide quindi di rimettere le cose al loro posto e affronta un'altra volta Florence, obbligandola a mantenere il silenzio e a lasciare che Hope si lasci conquistare da Thomas. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Flo in pena per Hope

Nel corso delle puntate di Beautiful abbiamo visto come Hope sia rimasta molto colpita dalla dichiarazione di Thomas. Il Forrester è passato alla fase 2 del suo piano di conquista e dopo aver baciato la ragazza, le ha dichiarato il suo amore e l'ha pregata di diventare la madre di suo figlio Douglas. Un colpo da vero maestro del crimine, tanto che la Logan sembra davvero allettata dalla proposta di prendersi cura del piccolo, rimasto orfano di madre. Flo, scoperto del piano di Thomas, teme che sua cugina si stia mettendo nei guai e viene assalita ancora una volta dai sensi di colpa. Se solo sapesse che sua figlia Beth è viva, il matrimonio con Liam sarebbe salvo.

Zoe affronta Flo nelle anticipazioni di Beautiful del 20 maggio 2020

Flo vuole fermare Thomas e impedirgli di separe Liam da Hope. Ma il suo intervento rischia di mandare a monte il diabolico patto siglato tra lei, Shauna e Zoe. Ad accorgersi del pericolo è la Buckingham che, vedendo il legame che si sta creando tra la Fulton e la Logan, comincia davvero a preoccuparsi che Florence riveli tutto! La ragazza affronta così la sua “alleata”, spingendola a non intervenire in faccende che non la riguardano e a lasciare che Hope si lasci convincere da Thomas a diventare la madre di Douglas. Consiglia inoltre alla ragazza di godersi il momento e i privilegi di aver scoperto di essere la figlia di Storm Logan.

Beautiful Anticipazioni: Thomas affila le armi

Mentre Hope continua a tormentarsi su cosa fare e se lasciare che Liam torni tra le braccia di Steffy, Thomas affila le armi. Il piano del Forrester è diviso in varie fasi, ognuna studiata nel minimo dettaglio. Per avvicinare ancora di più la Logan a lui, il ragazzo ha intenzione di coinvolgerla nella realizzazione della sua nuova linea, in modo da passare sempre più tempo con lei. Peccato però che Liam faccia ritorno da Parigi, proprio nel momento in cui il Forrester sta per sferrare un altro dei suoi colpi.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.