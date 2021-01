Beautiful Anticipazioni 20 Gennaio 2021: Hope agisce alle spalle di Liam!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 20 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope sta giocando con il fuoco e lo sta facendo alle spalle del povero Liam.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Liam è contrario al fatto che Hope partecipi alla festa di Halloween a casa di Eric in presenza di Thomas. E lei gliene nasconde le vere motivazioni.

Hope mette in atto il suo piano, alle spalle di Liam. Nella Puntata di Beautiful del 20 gennaio 2021

Quando Hope le ha raccontato del suo piano, Brooke ha storto il naso, preoccupata che la figlia potesse mettersi di nuovo nei guai. La giovane Logan però si è mostrata determinata ed è andata avanti decidendo di partecipare alla festa di Halloween organizzata da Quinn ed Eric alla villa, senza Liam. Lo Spencer non è d'accordo con la moglie e non capisce perché sia così ossessionata dal voler crescere un figlio non suo. La reazione di Ridge inoltre, non ha fatto altro che scoraggiare ancor di più il giovane che desidera solo sottrarsi a tutta questa situazione per vivere serenamente il suo matrimonio e la sua famiglia. Liam vuole molto bene a Douglas, è stato il piccolo ad aiutarlo a ritrovare Beth, ma non è convinto che toglierlo a suo padre sia la cosa migliore.

Beautiful Anticipazioni: Thomas sta ingannando Hope

Nonostante le rimostranze di Brooke e il veto di Liam, vedremo comunque Hope mettere in atto il suo piano. Purtroppo dobbiamo anticiparvi che le cose non andranno come programmato, Thomas infatti, pretenderà ancora una volta di dettare le regole del gioco. Sarà dunque Hope a dover cedere e "concedere" per ottenere l'affido di Douglas, non il contrario. E' proprio queto che ha temuto Liam fin dal primo momento...

Beautiful Anticipazioni: Liam non immagina che Hope possa agire alle sue spalle!

Liam ha provato a convincere la moglie a lasciar perdere, con Thomas non si può ragionare, è subdolo e crudele, non ha certo a cuore il bene di Douglas, ma soprattutto non si fa scrupolo di utilizzare suo figlio per tentare di arrivare ad Hope. Lo Spencer vuole che la Logan molli l'osso e che accetti che sia la sua famiglia a prendersi cura del bambino. Conosce l'ostinazione di sua moglie, ma spera che la terribile esperienza con il fratellastro, l'abbia persuasa ad agire alla luce del sole, a non cercare accordi con Thomas. Insomma Liam sa che Hope è pronta ad andare in guerra contro Thomas, arrivando se è necessario anche a procedere per vie legali, ma certo non immagina che Hope possa aver elaborato qualche stupido e rischioso piano alle sue spalle!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 18 al 24 gennaio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.