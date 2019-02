Beautiful Anticipazioni 20 febbraio 2019: Liam dice a Steffy che sposerà Hope

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 20 febbraio 2019, Liam affronta Steffy pronto a rivelarle la sua intenzione di sposare Hope. La ragazza, sconvolta dalla notizia, gli chiede però di aspettare la nascita della bambina. Brooke invece vorrebbe accelerare i tempi. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Liam ha proposto a Hope di sposarlo e la Logan ha accettato con gioia la proposta. I due si sposeranno molto presto ma lo Spencer deve prima informare Steffy della sua decisione. Sarà un incontro molto difficile, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti.

Liam informa Steffy del suo matrimonio con Hope in questa puntata di Beautiful del 20 febbraio 2019

Liam e Hope hanno passato una dolce notte d'amore, dopo la quale hanno deciso di risposarsi e di farlo al più presto. Lo Spencer ha così iniziato a informare tutta la famiglia della loro decisione e ha raggiunto Ridge per parlargli personalmente dei suoi piani. All'appello manca solo Steffy. Liam ignora che la sua ex moglie ne sia già al corrente. Hope ha rivelato alla sorellastra di essere pronta a diventare la nuova signora Spencer e tra le due è di nuovo guerra. Steffy - una volta faccia a faccia con il suo ex - sicura che il ragazzo non tornerà sui suoi passi, gli chiede di aspettare almeno la nascita della loro bambina ma a casa Logan ci sono ben altre intenzioni.

Brooke sprona Hope ad accelerare il matrimonio

Brooke è finalmente felice di rivedere Liam e Hopeinsieme ma teme che questa unione possa essere minacciata. Cerca quindi di convincere la figlia ad accelerare i preparativi per le nozze, in modo da impedire a chiunque di interferire nel suo rapporto con lo Spencer. Brooke è principalmente spaventata dal fatto che Ridge o la stessa Steffy, possano far soffrire la sua Hope ancora una volta. La ragazza ha infatti già dovuto rinunciare in passato al suo amore e ora non ha più intenzione di permettere che niente di tutto questo accada.

