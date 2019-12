Beautiful Anticipazioni 20 dicembre 2019: Liam cerca conforto in Steffy dopo la morte di Beth

Anticipazioni TV

Steffy conforta Liam, disperato per la morte della piccola Beth. La Forrester promette all'ex marito di fare di tutto per lui e Hope.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani – venerdì 20 dicembre 2019 – Liam cerca conforto in Steffy. La ragazza promette al suo ex marito di stare accanto a lui e a Hope in questo momento difficile. Lo Spencer è inconsolabile e l'unico suo pensiero è quello di passare più tempo possibile con Kelly, la sua bambina. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Steffy consola Liam in questa puntata di Beautiful del 20 dicembre 2019

Liam ha lasciato Hope con sua madre e ha raggiunto la casa sulla scogliera. Il ragazzo è sicuro di trovare un po' di conforto in Steffy e la ragazza nell'aprire la porta, rimane sconvolta di trovarsi davanti il suo ex marito. Lo Spencer è arrivato da lei per vedere Kelly e per stare un po' con loro. Dopo la morte di Beth vuole passare più tempo possibile con la sua bambina. La Forrester lo accoglie nel suo salotto con il cuore in gola; è addolorata per il giovane e per Hope, distrutti dal dolore. Liam racconta alla giovane della sua inquietudine e di come, a fatica, sta cercando di essere forte per la sua famiglia. Ma la scomparsa della sua secondogenita è difficile da superare.

Beautiful: Steffy promette a Liam di stargli accanto

Liam piange disperatamente davanti a Steffy e abbraccia con amore la sua piccola Kelly. Il ragazzo non sa più come fare; consolare Hope sarà impossibile e sembra che il loro sogno di diventare genitori sia svanito. Con lui è scomparso anche il desiderio di dare una sorellina a Kelly. La Forrester promette all'ex marito di stargli accanto e di supportare, per quanto le sarà possibile, anche Hope. La ragazza è sicura che riusciranno a superare questo terribile momento e ricorda allo Spencer che ora Beth è un angelo e che veglierà dall'alto su tutti loro. Liam, commosso, abbraccia la sua ex compagna e la spinge ad adottare presto una bambina, per dare alla loro figlia una sorellina.

