Beautiful Anticipazioni 20 Aprile 2021: Katie rincuora Sally. Non la lascerà mai sola...

Beautiful Anticipazioni: Sally in ospedale incontra Katie

Sally si è recata in ospedale. Dopo un colloquio e una visita accurata, la dottoressa che ha preso in carico il suo caso, le ha prescritto dei test clinici, chiarendole di aver bisogno di più elementi per formulare una diagnosi corretta. Ci vorrà tempo e pazienza e il medico, le consiglia di farsi accompagnare in questo percorso da una persona cara - un'amica, un parente, un fidanzato... - ma Sally purtroppo non ha più nessuno! Una situazione molto triste, ma per fortuna destinata a cambiare nel giro di poco: lasciato lo studio, nei corridoi della clinica, la Spectra farà un incontro provvidenziale... Katie!

Beautiful Anticipazioni: Sally si confida con Katie, la Logan è preoccupata!

La Logan è in clinca per dei controlli post intervento, quando vede Sally, sconsolata, uscire dall'ambulatorio medico. Katie sa perfettamente che la povera Spectra sta attraversando un periodo difficile a causa della rottura con Wyatt, ma non immagina certo che la ragazza possa avere anche problemi di salute. L'incontro inaspettato creerà lieve imbarazzo in Sally, solo qualche attimo di titubanza, poi però deciderà di fidarsi. La stilista è troppo sola per non accettare l'aiuto e le attenzioni di Katie. E' così che sceglierà di confidarsi con lei raccontandole di essere venuta in ospedale perché insospettita da dei tremori alle mani e da un forte stato di ansia...

Katie promette a Sally che le starà accanto, nella Puntata di Beautiful del 20 aprile 2021

Sally si è recata in ospedale convinta di soffrire di un forte stato d'ansia causato dall'ennesimo tradimento di Wyatt, ma quando la dottoressa, allarmata, ha deciso di approfondire, ha iniziato a dubitare della levità del problema. Carica di terrore, si sfoga dunque con Katie, raccontandole dei suoi sintomi, dei numerosi test clinici a cui dovrà sottoporsi e del fatto di non avere nessuno accato in questo difficile percorso. La Logan sa bene cosa vuol dire stare male e come il calore delle persone care sia importante nella cura della malattia. Consapevole di ciò, decide di offrire il suo più totale appoggio a Sally promettendole di accompagnarla in questo insidioso percorso. Katie, anche se spaventata, cercherà di rassicurarla: "Non preoccuparti, sono certa si risolverà tutto e io sarò qui accanto a te per aiutarti!".

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.