Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 20 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Ridge implora Brooke di perdonarlo. Metterà le cose a posto!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 agosto 2021. Nell’episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Quinn cerca di convincere Shauna a mettere via i sensi di colpa e a vivere la sua vita insieme a Ridge, dimenticando l’inganno che hanno ordito insieme. Brooke invece restituisce l’anello di Stephanie al Forrester che, sempre più pentito da quanto successo a Las Vegas, la prega di dargli ancora fiducia. Annullerà il matrimonio con la Fulton e tornerà da lei. Ma la Logan non sembra intenzionata - stavolta - a dargli un’altra opportunità. Il dolore è troppo grande; lui ha sposato un’altra donna!

Anticipazioni Beautiful: Quinn sprona Shauna a godersi il suo matrimonio

Shauna è tornata a Los Angeles ma al suo arrivo a casa Forrester si è resa subito conto di non essere un ospite gradito. Ridge è freddo con lei e sicuramente non è più l’uomo confuso che una volta le aveva fatto sperare di poterlo far innamorare. La Fulton è pentita per quello che ha fatto. Ha approfittato di un momento di debolezza dello stilista e ha fatto in modo che lui la sposasse. Tutto questo con la complicità di Quinn, consigliera fraudolenta di un piano atto ad annientare Brooke. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la Fuller non avrà intenzione di cedere. Non intenderà lasciare che la sua amica rinunci a Ridge e farà di tutto per farle passare i sensi di colpa. Le dirà infatti che solo grazie a lei il figlio di Eric si è finalmente liberato di un matrimonio doloroso e privo di senso. È lei la donna giusta e lei non lo farà mai soffrire.

Ridge implora Brooke di perdonarlo in Beautiful Anticipazioni 20 agosto 2021

A Villa Forrester Brooke è pronta a restituire a Ridge l’anello di Stephanie. È questo l’ultimo atto per sancire la loro definitiva separazione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Forrester cercherà di convincerla a non allontanarsi da lui. La pregherà di non perdere la fiducia in lui, che tenterà in tutti i modi di rimettere le cose a posto. Sarà però una preghiera vana. Brooke è disperata, non può credere che l’amore della sua vita abbia - così repentinamente - depositato i documenti del loro divorzio e che soprattutto abbia sposato un’altra donna. A nulla varranno le parole di Ridge e sembra proprio che il matrimonio tra i protagonisti indiscussi della soap sia arrivato al capolinea.

Anticipazioni Beautiful: Quinn pronta a prendersi la sua rivincita totale

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn farà di tutto per salvaguardare il nuovo status quo della sua amica. Shauna non dovrà perdere neanche per un minuto il suo posto a casa Forrester e la Fuller combatterà strenuamente per realizzare il suo piano di vendetta e di annientamento contro Brooke. Questo comporterà però alcuni problemi con Eric che si accorgerà sempre di più di quanto sua moglie sia vendicativa e disposta a tutto pur di allontanare la sua rivale. Occhi aperti, ne vedremo delle belle!

