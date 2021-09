Beautiful Anticipazioni 2 settembre 2021: Quinn ha vinto, Ridge ha lasciato Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Quinn ha manipolato le vicende del triangolo amoroso composto da Ridge, Shauna e Brooke, fino a spingere lo stilista a lasciare la Logan e a tornare da Shauna.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 settembre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Quinn gongola perché Ridge ha lasciato Brooke dopo la compromettente conversazione tra lei e Bill. Ridge, deluso, si fa consolare da Shauna.

Beautiful Anticipazioni: dietro al triangolo Ridge, Shauna, Brooke, c'è Quinn!

Dopo il matrimonio con Shauna in una losca cappella di Las Vegas, una trappola ben architettata di Quinn, Ridge è tornato da Brooke. L'uomo, profondamente innamorato, ha infatti accettato di dare un'altra occasione alla Logan, promettendo l'annullamento immediato delle nozze con la Fulton. Ma Quinn, sempre in agguato, è riuscita a sabotare anche la riconciliazione grazie all'aiuto di un prezioso alleato: Bill Spencer. Facendo infatti leva sui sentimenti dell'imprenditore ha spinto affinché si dichiarasse finalmente a Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Ridge lascia Quinn e torna da Shauna

Un fraintendimento manda a monte di nuovo il rapporto tra Ridge e Brooke. Il Forrester si trova casualmente ad ascoltare la dichiarazione di Bill alla Logan; purtroppo ascolta la parte in cui Brooke conferma di provare ancora dei sentimenti per il suo Ex e non quella in cui la donna lo congeda dicendo di amare solo Ridge! Quinn ha vinto un'altra battaglia, Ridge infatti torna da Shauna ed è pronto a fare le cose sul serio.

Quinn ha vinto, nella puntata di Beautiful del 2 settembre 2021

Mentre la Fuller si complimenta con Bill, Brooke affronta prima Ridge e poi Shauna. Le cose per la Logan si mettono male, paragona il suo rapporto con Bill a quello del Forrester con Taylor, facendo infuriare lo stilista. Poi, ancora una volta, sottovaluta Shauna, trattandola come una usurpatrice, ma la Fuller reagisce e le chiarisce di essere lei, ora, la moglie di Ridge. Tutto sembra dunque andare secondo i piani della Regina Quinn, le abili macchinazioni della Signora Forrester hanno permesso di dividere definitivamente Brooke da Ridge e regalare finalmente coraggio alla sua protetta, Shauna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 agosto al 4 settembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.