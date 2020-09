Beautiful Anticipazioni 2 settembre 2020: Xander giura di fermare Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful della Puntata del 2 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Xander ha le prove che Thomas abbia ucciso Emma e giura di fermarlo.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Xander ha trovato delle prove schiaccianti per incolpare Thomas della morte di Emma. Il ragazzo, ormai al corrente di tutto, è pronto a minacciare il Forrester ma purtroppo Zoe non è d'accordo. Intanto Brooke e Liam cercano di far cambiare idea a Hope ma senza alcun successo.

Beautiful Anticipazioni: Brooke, Donna e Katie cercano di fermare Hope

Hope sconvolge la sua famiglia! La Logan non è riuscita a tenere lontano Thomas da sua figlia e ora la situazione è precipitata addirittura in un matrimonio. La ragazza ha infatti accettato la proposta di Douglas di farle da madre e ora il Forrester gongola vittorioso. Brooke, Donna e Katie sono però sconvolte. Come è possibile che la loro bambina non si accorga che il figlio di Ridge sta giocando sporco. Donna e Katie, oltre a essere preoccupate per Hope, lo sono anche per la loro sorella maggiore. Si sono infatti accorte che questa situazione sta creando attriti anche tra lei e Ridge ma Brooke le rassicura che stanno bene.

Xander giura di fermare Thomas in questa puntata di Beautiful del 2 settembre 2020

Mentre Brooke e le sue sorelle discutono, arriva Xander. L'Avant è completamente fuori di sé dalla rabbia. Giura a se stesso di fermare Thomas! Ora ha le prove che è stato lui a uccidere Emma o per lo meno a non prestarle soccorso mentre si trovava, tra la vita e la morte, nel suo abitacolo appena incidentato. Il modello informa Zoe di quanto ha scoperto e la Buckingham non riesce a trattenere un urletto di terrore. Nonostante tutto però cerca di fermare il fidanzato dall'andare alla polizia. Ha infatti paura di finire nei guai ma Xander è convinto delle sue idea: fermerà Thomas e lo farà una volta per tutte.

Beautiful Anticipazioni: Liam corre a fermare Hope

Dopo il confronto serrato con Brooke, Hope accoglie in casa Liam. Il ragazzo è terrorizzato dalla notizia che lei sposerà Thomas e intende fermarla. Lo Spencer cerca di incoraggiare la sua ex moglie a non farsi convincere dal Forrester ma la ragazza gli ricorda che come lui ha delle responsabilità verso Kelly e Phoebe, anche lei ne ha con Douglas. Liam continua però a invitarla alla prudenza.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Zoe informa Thomas delle indagini di Xander

Mentre Liam è da Hope, Thomas fa visita a Steffy per informarla di persona del suo fidanzamento con Hope. Il Forrester rimane però molto sorpreso di non trovare Liam in casa ma soprattutto di saperlo dalla sua fidanzata. Il ragazzo si lamenta con sua sorella per non averlo fermato ma la sua attenzione viene attirata da uno squillo di telefono. A chiamarlo è Zoe, che lo avverte che Xander ha scoperto tutto e che intende denunciarlo alla polizia. Il Forrester si sente minacciato ma non intende lasciarsi spaventare dal modello.

