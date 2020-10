Beautiful Anticipazioni 2 ottobre 2020: Liam è una belva e costringe Thomas alla fuga...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 2 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Liam e Thomas si affrontano duramente, i due arrivano alle mani, ma poi Thomas è costretto ad arrendersi. Hope e Liam possono quindi finalmente abbracciarsi, increduli e felici: la loro piccola Beth è viva.

Beautiful Anticipazioni: Liam corre a liberare Hope

Per Liam e Thomas è il momento della resa dei conti. Lo Spencer ha scoperto che Phoebe è in realtà Beth e che Flo ha raccontato una bugia sulla sua gravidanza. Thomas, ha fatto parte del "gioco", ha minacciato e forse anche ucciso, per tenere segreto il crimine commesso da Reese e la Fulton. Liam è corso quindi a liberare Hope nella mani del pericoloso fratellastro.

Beautiful Anticipazioni: Thomas cerca di fermare Liam

I neo-sposi sono alla Forrester Creation dove li sta raggiungendo un elicottero. Thomas, sentito Douglas, ha infatti deciso di “fuggire” dalla luna di miele e con una scusa sta tentando di portare via Hope. Liam però arriva in tempo e, chiusa a chiave la porta dello studio per impedire una interruzione del Forrester, ha raccontato tutto alla ex moglie, supplicandola di non partire e di seguirlo a casa di Steffy. E' in quel momento che Thomas ha fatto irruzione nella stanza.

Nelle Puntata di Beautiful del 2 ottobre 2020: Thomas e Liam arrivano alle mani, ma il Forrester è costretto a fuggire

Thomas e Liam finiscono alle mani, è la Logan a doverli separare. Il Forrester la trascinerà sul tetto, dove li aspetta un elicottero, pronto a portarli lontano da Los Angeles. Ma Hope ormai non gli crede più e gli grida di non sapere più chi è. Thomas la lascerà a terra, scappando da lei e dalle bugie che ha raccontato. Liam e la giovane madre della sua bambina – che è viva ed è sempre stata tra loro - si abbracceranno, felici di essere nuovamente una famiglia.

