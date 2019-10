Beautiful Anticipazioni 2 ottobre 2019: Bill mente, Ridge sospetta che lo Spencer abbia in mente di...

Anticipazioni TV

Ridge è certo che Bill menta. Lo Spencer vuole solo riconquistare il cuore di Brooke e giocare sporco un'altra volta.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 2 ottobre 2019, il gesto altruistico di Bill desta non pochi sospetti in Ridge. Lo stilista crede infatti che per lo Spencer non sia possibile un tale cambiamento. Brooke è invece entusiasta e guarda il suo ex marito con ammirazione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Ridge sospetta di Bill in questa puntata di Beautiful del 2 ottobre 2019

Bill si è svegliato dal coma e felice di essere ancora vivo dopo la sua terribile caduta dal balcone, ha preso una strana decisione: scagionare Ridge. Lo Spencer ha infatti comunicato a Brooke di essere cambiato. La sua esperienza pre – morte gli ha fatto capire gli errori del passato e come primo gesto – per dare un colpo di spugna a quello che era un tempo – ha deciso di non sporgere denuncia contro i fratelli Forrester. Per lo stilista della Forrester Creations si tratta di una decisione folle e ingannevole. Rigde sospetta che dietro questo comportamento del suo antico nemico ci sia ben altro. Non è infatti possibile che sia così cambiato da un momento all'altro.

Brooke sempre più ammaliata da Bill in Beautiful

Ridge è certo che il cambiamento di Bill sia solo un'astuta mossa per conquistare il cuore di Brooke. In effetti tra la Logan e lo Spencer sembra essersi risvegliato qualcosa; un sentimento evidentemente mai scomparso e che ha portato Brooke a vegliare Bill durante il coma e ad avere il potere di risvegliarlo. La situazione sta però degenerando. La biondissima di L.A, dopo la scelta di Bill di non sporgere denuncia per quanto accaduto, ora ammira addirittura il magnate, che con il suo doppiogiochismo ha tentato più volte di rovinare la vita a Ridge.

