Beautiful Anticipazioni 2 novembre 2021: Quinn e Shauna smascherate da...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 2 novembre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che, Shauna confida a Quinn di essere in pena per tutte le menzogne su cui ha fondato il suo imminente matrimonio con Ridge, ignara di essere ascoltata...

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Quinn è alle prese con i rimorsi di Shauna che vuole confessare tutto al futuro marito, ma lei cerca di farla ragionare. Loro non sanno, però, che Katie le sta ascoltando.

Beautiful Anticipazioni: Shauna vuole confessare tutto a Ridge

Shauna è a un passo dalle nozze, ha finalmente raggiunto l'obiettivo, diventare la Signora Forrester, eppure il rimorso la divora. In fondo la Fulton ama davvero Ridge e non vuole un matrimonio fondato sulla menzogna. La farsa è andata troppo avanti e sa che rischia molto ora, ma la sua coscienza non le lascia scampo, sente di dover confessare tutta la verità al suo futuro marito, con la speranza che possa perdonarla. Ma Ridge è davvero così innamorato da poter passare sopra a inganni e manipolazioni?

Beautiful Anticipazioni: Quinn convinta di aver vinto, ma Ridge ha dei ripensamenti!

Shauna, in combutta con Quinn, ha ingannato Ridge, spingendolo prima a sposarla a Las Vegas e poi a confermare le promesse a Los Angeles. È tutto pronto per il secondo sí e la Fuller gongola contenta di essere finalmente riuscita a colpire mortalmente la sua nemica. E' convinta che la frattura tra Ridge e Brooke sia ormai insanabile e che il Forrester sia pronto a voltare pagine, in realtà, qualcosa va storto: Shauna é assalita dai dubbi e angosciata dal rimorsi. Ma la futura sposa non è l'unica ad avere remore sulle imminenti nozze. Eric e Carter hanno intuito che Ridge non è convinto al 100% di risposare Shauna. Il Forrester infatti ha confessato di essere ancora innamorato di Brooke e di considerarla ancora la donna più importante della sua vita!

Katie ascolta la confessione di Shauna a Quinn, nella Puntata di Beautiful del 2 novembre 2021

Shauna, ignara dei ripensamenti del marito, medita sulla possibilità di confessargli gli errori del passato. La donna, pentita, prende una decisione pericolosa: raccontare a Ridge di averlo incastrato. Anticipazioni rivelano però che Quinn cercherà in tutti i modi di fermarla ed evitare che mandi a monte il loro piano. La designer ha un forte ascendente sulla sua cara amica e spera davvero di riuscirla a far ragionare. Purtroppo, nonostante le sue capacità di persuasione, un'altra persona scoprirà delle macchinazioni e dei dubbi della novella sposa: la moglie di Eric si farà mettere nel sacco da Katie. La sorella di Brooke infatti, ascolterà ogni parola e smaschererà il piano delle due alleate!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'1 al 6 novembre 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.