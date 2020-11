Beautiful Anticipazioni 2 novembre 2020: Sanchez mette tutti sotto torchio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 2 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, in ospedale, il detective Sanchez nutre forti dubbi sulla dinamica dell'incidente accorso a Thomas. Le sue domande suscitano le rimostranze di Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è colpevole, Ridge non ne ha dubbi!

E' giunto il momento della resa dei conti per Brooke Logan? Da giorni è sotto accusa per la spinta a Thomas e inutili sembrano le sue giustificazioni, specialmente dopo che Hope ha ammesso di non essersi sentita in pericolo e che Thomas, cercava in realtà solo di scusarsi. La giovane Logan ha chiaramente difeso la madre, sottolineando al patrigno come potesse essere semplice interpretare male la situazione alla luce delle azioni e del comportamento di suo figlio, ma lo stilista non sembra ancora pronto a perdonare la moglie.

Sanchez indaga sull'incidente di Thomas, nelle puntata di Beautiful del 2 novembre 2020

Hope, Liam, Ridge e Brooke, sono in ospedale quando Sanchez li raggiunge. Il detective, con tono inquisitorio, domanda se sia davvero trattato di un incidente o qualcuno abbia spinto il poverino giù dalla scogliera. Ridge, irritato, chiarisce al poliziotto che nessuno avrebbe avuto alcun interesse a farlo. Hope nel frattempo va nella stanza di Thomas e Ridge intervenire ancora una volta per frenare il solerte Sanchez, convinto che la ragazza possa essere una minaccia per Thomas.

Beautiful Anticipazioni: Thomas esce dal coma, Sanchez è pronto ad interrogarlo...

Hope parla con Thomas, ancora incosciente, gli dice che non lo perdonerà mai, ma che vuole che si svegli perché Douglas ha bisogno di lui. E' a quel punto che il ragazzo aprirà gli occhi, Hope sconvolta, chiamerà subito il medico. Sanchez sfida i presenti dicendo: "bene, ora scopriremo la verità!", poi chiede che tutti si allontanino, tranne Ridge. Il poliziotto è pronto a interrogare il ragazzo...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.